آزاده فلسطینی: مویم را کشیدند و صورتم را به دیوار کوبیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس روایت یک بانوی آزاده فلسطینی ساکن غزه درباره رفتار وحشیانه نظامیان صهیونیست با اسیران فلسطینی به ویژه بانوان فلسطینی را منتشر کرد.

بر این اساس این بانوی آزاده فلسطینی گفت: نظامیان اسرائیلی به یکی از مدرسه‌های وابسته به آنروا یورش آوردند و به مردان دستور دادند لباس‌هایشان را از تن در آورند. آن‌ها می‌خواستند ما را خوار کنند. نظامیان اسرائیلی زنان را برای بازرسی به مسجدی بردند.

وی افزود: من ترسیده بودم. گمان کردم که می‌خواهند ما را اعدام کنند و در همان جا دفن کنند. ارتش اسرائیل من را به مدت ۶ هفته بازداشت کرد و در این مدت مورد ضرب و شتم مکرر و بازپرسی قرار گرفتم.

این بانوی آزاده فلسطینی گفت: نظامیان (صهیونیست) بسیار سنگدل بودند. هربار سرمان را بالا می‌آوردیم یا زبان به سخن می‌گشودیم، ما را کتک می‌زدند.

وی افزود: داشتیم از سرما یخ می‌زدیم، اما نظامیان اسرائیلی ما را مجبور کردند روی زانوانمان بایستیم. آن‌ها دستان و چشمان ما را بستند و پاهایمان را به غل و زنجیر کشیدند.

این بانوی آزاده فلسطینی ادامه داد: چندین بار تحت بازرسی قرار گرفتم و زیر تهدید سلاح بازجویی شدم. من به زندان دامون در شمال منتقل شدم. در این زندان دست‌کم ۱۰۰ زن فلسطینی حضور دارند. من در زندان دامون با بانوان اسیر اهل کرانه باختری ملاقات کردم.

وی افزود: نظامیان (صهیونیست) به من دستور دادند پرچم اسرائیل را ببوسم، اما من این اقدام را نپذیرفتم؛ یک نظامی موهایم را کشید و صورتم را به دیوار کوبید.