حماسه ۱۱ اسفند جشن ملی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مهدی اخوان صباغ با صدور پیامی به مناسبت حضور باشکوه مردم در انتخابات ۱۱ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: حضور باشکوه و کم نظیر مردم مؤمن و فداکار خوزستان در جمعه حماسی و انتخابات دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بیانگر تعهد، روحیه انقلابی و ایمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

در این پیام آمده است: انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ یک جشن واقعی بود که به حول و قوه الهی پیشرفت و اعتلای کشور، امنیت ملی و شور و نشاط پایدار را تضمین می‌کند و به دنبال خواهد داشت. حضور گسترده، پرشکوه و دشمن‌شکن ملت ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، موجب خنثی شدن توطئه دشمنان نظام اسلامی خواهد شد. یقیناً حماسه ۱۱ اسفندماه، تبلور اعتماد امام راحل عظیم الشان (ره) به مردم بود که فرمودند: «میزان رأی ملت است و مردم اسلام را می‌خواهند»

حجت الاسلام و المسلمین اخوان صباغ در پیام خود اعلام کرد: اینجانب، متواضعانه از عموم مردم عزیز، متدین، آگاه، سختکوش و ولایتمدار استان خوزستان به خصوص از جامعه مساجد، هیئات، فعالان قرآنی، اصحاب هنر و رسانه که با مشارکت کم نظیر خود در تاریخ انتخابات این استان، حضوری به یاد ماندنی را به یادگار گذاشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. موفقیت همگان را در راستای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های بلند انقلاب، امام راحل (ره)، منویات مقام معظم رهبری و شهدای عزیز ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.