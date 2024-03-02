قدردانی از حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم لرستان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار استاندار لرستان در پیامی از حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم لرستان در پای صندوق‌های رأی و خلق حماسه‌ای دیگر در ۱۱ اسفند قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یازدهم اسفندماه تجلی دیگری از حضور حماسی و بر خواسته از معرفت ملت ایران در تعیین خدمتگزاران خود از رهگذر صندوق‌های رأی بود و مردم مؤمن، ولایت‌مدار و انقلابی استان لرستان نیز همگام با سایر هم‌وطنان در سراسر کشور، از پیشروترین استان‌های کشور بوده و بار دیگر با مشارکت گسترده در انتخابات، حماسه‌ساز شدند.

ملت سلحشور ایران اسلامی به‌ویژه مردم شریف استان، بار دیگر با مشارکت خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حماسه آفریدند و به دنیا به‌ویژه بدخواهان ملت ایران و هم‌پیمانانشان ثابت کردند که حق تعیین سرنوشت خود را مغتنم شمرده و پشتیبان نظام بوده و به آرمان‌های مترقی رهبر کبیر انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری پایبند بوده و تهدیدها و توطئه‌های مختلف تأثیری در اراده ایشان ندارد.

ملت با گام‌های استوار و عزمی راسخ وارد کارزار انتخابات شدند و این «رقابت» را با «مشارکت» خود به حماسه تبدیل کردند و این هدیه‌ای است برای آینده و امنیت این مملکت بزرگ و مستحکم.

اینجانب ضمن قدردانی از حضور مؤثر، پرمعنا و همدلانه مردم لرستان در روز سرنوشت‌ساز اسفندماه، از همه نامزدها و اعضا ستادها که با حضور و تلاش خود، فضای حضور مردم را مهیا نمودند و کلیه عوامل اجرایی، قضائی، نظارتی، نظامی، انتظامی، امنیتی و همه دست‌اندرکاران انتخابات به‌ویژه، صداوسیمای مرکز استان که با راه‌اندازی شبکه‌های تبلیغاتی برای نامزدها فرصت مغتنمی برای مردمم آفرید و همچنین اصحاب محترم رسانه که در برگزاری این حماسه پرشور نقش‌آفرینی مؤثری داشتند، صمیمانه سپاسگزاری کرده و سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی را از خداوند متعال خواهانم.

و در آخر به منتخبین بزرگوار، این فصل خدمت برای مردم را تبریک گفته و بی شک و به فضل الهی، مردم عزیز و شریف و بزرگوار استان لرستان از این انتخابات بهره‌مند شده و توسعه متوازن استان تسریع خواهد شد.