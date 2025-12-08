سخنگوی دولت: اشتغال دغدغه اصلی دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی صبح دوشنبه در بازدید از دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر اینکه دولت نگاه توسعه متوازن دارد، اظهار کرد: توسعه متوازن درگیر کمیزدگی نمیشود.
سخنگوی دولت از اهمیت گسترش مهارتهای نرم در بین دانشجویان سخن گفت و افزود: تفکر نقاد، تفکر خلاق و توسعه مهارتهای ارتباطی، لازمههایی است که دانشجویان باید برای بعد از تحصیل و حضور در محیط کار و نقشآفرینی در جامعه بیاموزند.
وی گفت: موضوع اساسی دانشجویان، حفظ کرامت انسانی، نگاه به آینده و اشتغال است و موضوعاتی که حجم زیادی از آنها باید با سرمایهگذاری در راستای تولید و تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولید و خدمات حاصل شود.
