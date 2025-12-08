  1. استانها
سخنگوی دولت: اشتغال دغدغه اصلی دانشجویان است

کرمان - سخنگوی دولت اشتغال را دغدغه اصلی دانشجویان دانست و گفت: باید با افزایش مهارت و سرمایه گذاری مشکل اشتغال دانشجویان بعد از اتمام تحصیل را رفع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی صبح دوشنبه در بازدید از دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر اینکه دولت نگاه توسعه متوازن دارد، اظهار کرد: توسعه متوازن درگیر کمی‌زدگی نمی‌شود.

سخنگوی دولت از اهمیت گسترش مهارت‌های نرم در بین دانشجویان سخن گفت و افزود: تفکر نقاد، تفکر خلاق و توسعه مهارت‌های ارتباطی، لازمه‌هایی است که دانشجویان باید برای بعد از تحصیل و حضور در محیط کار و نقش‌آفرینی در جامعه بیاموزند.

وی گفت: موضوع اساسی دانشجویان، حفظ کرامت انسانی، نگاه به آینده و اشتغال است و موضوعاتی که حجم زیادی از آنها باید با سرمایه‌گذاری در راستای تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولید و خدمات حاصل شود.

