به گزارش خبرنگار مهر، رمان خانه‌ای میان کاج‌ها نوشته آنا ریس با تازگی با ترجمه سارا روستا توسط نشر شالگردن منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این رمان یکی از کتاب‌های منتخب «نشر پنگوئن» در سال ۲۰۲۳ بوده و آنا ریس در آن با زبانی متفاوت و صور خیالی عجیب به بازگو کردن این داستان پرداخته است.

داستان خانه‌ای میان کاج‌ها با خاطرات مبهم زنی به نام مایا، که مدت‌ها پیش شاهد مرگ ناگهانی و مرموز دوستش اوبری، بوده شروع می‌شود. او از آن زمان زندگی خود را در تلاش برای فراموش‌کردن این فاجعه سپری کرده اما ناگهان پس از هفت سال با دیدن یک فیلم در فضای مجازی که مرگ دختری را به تصویر می‌کشد، تصمیم می‌گیرد به دنبال کشف حقیقتِ مرگ اوبری رفته و پاسخِ سوال‌های ذهنی‌اش را پیدا کند.

در ادامه داستان، مایا به زادگاه خود برمی‌گردد تا بتواند سرنخ‌ها را در کنار هم گذاشته و تکه‌هایی از گذشته را حفاری کند. او برای نجات خود باید راز داستانی که پدرش قبل از تولد او نوشته را بفهمد، اما زمان در حال سپری شدن است و در نهایت، همه راه‌ها به کلبه‌ای در میان جنگلی پر از کاج منتهی می‌شود.

این‌کتاب با ۲۸۴ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۲۸۰ هزار تومان عرضه شده است.