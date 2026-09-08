به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی مدیرعامل و عضو هیأتمدیره صندوق کارآفرینی امید، در مراسم اجرای تفاهمنامه میان وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید، اظهار کرد: اجرای این تفاهمنامه با هدف تسهیل مسیر دسترسی جوانان به منابع مالی و حمایت از طرحهای اشتغالزایی، توسعهای و سرمایه در گردش دنبال میشود.
وی با اشاره به نقش وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید در اجرای این تفاهمنامه افزود: وزارت ورزش و جوانان به عنوان واگذارکننده اعتبار و صندوق کارآفرینی امید به عنوان تأمینکننده بخشی از منابع مورد نیاز متقاضیان و عامل پرداخت تسهیلات، در راستای حمایت از اشتغال جوانان همکاری خواهند کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: امیدواریم اجرای این طرح صرفاً به راهاندازی یک سامانه محدود نشود، بلکه بتواند مسیر جوانان را از ایده تا اشتغال و از انگیزه تا فرصت کوتاهتر و هموارتر کند.
ضیایی با بیان اینکه جوانان کشور بیش از حمایت به فرصت نیاز دارند، گفت: وظیفه ما در صندوق کارآفرینی امید این است که دسترسی جوانان به فرصتهای اشتغال و کارآفرینی را سادهتر، شفافتر و هدفمندتر کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این سامانه بتواند به تسهیل مسیر اشتغال پایدار، کارآفرینی و توانمندسازی جوانان منجر شود و افزود: جوانان این سرزمین منتظر فرصت هستند و باید زمینه حضور و فعالیت مؤثر آنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
تسهیلات ارزانقیمت در اختیار جوانان قرار میگیرد
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به منابع پیشبینیشده برای اجرای این طرح گفت: یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱.۵ همت، از محل کمکهای فنی و اعتباری وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از اشتغال جوانان اختصاص یافته است.
ضیایی افزود: صندوق کارآفرینی امید نیز موظف است بخش باقیمانده منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را از طریق ظرفیتهای خود و سایر تأمینکنندگان مالی فراهم کند.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم تسهیلات ارزانقیمت در اختیار جوانانی قرار گیرد که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، طرحهای ایجادی، توسعهای و سرمایه در گردش خود را برای ایجاد یا توسعه کسبوکار دنبال میکنند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید همچنین بر ضرورت پرداخت بهموقع تسهیلات تأکید کرد و گفت: امیدواریم با پرداخت بهموقع منابع به جوانان، بتوانیم زمینه رقم خوردن اتفاقات مؤثر و افزایش سهم این قشر در فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی را فراهم کنیم.
رسانهها در شناسایی مشکلات طرحها کمک کنند
ضیایی با اشاره به نقش رسانهها در اجرای موفق این طرح اظهار کرد: امیدواریم از ظرفیت اصحاب رسانه علاوه بر اطلاعرسانی و تبلیغات، برای دریافت بازخوردها و شناسایی مشکلات و موانع موجود نیز استفاده کنیم.
وی افزود: رسانهها میتوانند با انتقال بازخوردهای جامعه و متقاضیان، صندوق کارآفرینی امید را در شناسایی و کاهش مشکلات و معضلات موجود یاری کنند تا اجرای این طرح با اثربخشی بیشتری همراه باشد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهمنامه بتواند آینده روشنتری را برای جوانان کشور رقم بزند و زمینه اشتغال پایدار و توانمندسازی هرچه بیشتر آنان را فراهم کند.
در ادامه حجتالاسلام حسنخانی با اشاره به اهمیت توجه به جوانان گفت: جوانان شریان و محور اصلی هر جامعهای هستند و همواره مورد تأکید و توجه ویژه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب قرار داشتهاند.
وی افزود: من معتقدم جوانان نیازمند هدایت به معنای دستوری نیستند؛ آنچه جوانان در مسیر حرکت خود به آن نیاز دارند، رفع موانع و تسهیلگری است. اگر بتوانیم چالشهای پیش روی آنان را برداریم و مسیر را برای فعالیت و نقشآفرینیشان هموار کنیم، ظرفیتهای ویژه جوانان بیش از گذشته شکوفا خواهد شد.
حسنخانی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغالزایی جوانان اظهار کرد: امروز اشتغال جوانان و تسهیلگری در بخشهای مختلف، از جمله تأمین اعتبار و منابع مالی، از مهمترین نیازهای جامعه است و ما در برابر جوانان که صاحبان اصلی آینده ایران و انقلاب هستند، مسئولیت داریم.
وی با قدردانی از پیگیریهای مسئولان حوزه جوانان گفت: در این حوزه کارهای عقبمانده فراوانی وجود دارد و خوشبختانه امروز با همکاری مجموعههای مختلف، اقداماتی برای ایجاد بسترها و پلتفرمهایی با محوریت جوانان در حال شکلگیری است.
حسنخانی ادامه داد: جوانان همواره یک فرصت و ظرفیت ویژه برای اعتلای ایران اسلامی بودهاند و کمترین وظیفه ما این است که قدردان این ظرفیت باشیم و موانع فعالیت آنان را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانهای با مأموریت ویژه در خدمت به نسل جوان است، افزود: امیدواریم دکتر رحیمی و همکارانشان بتوانند دغدغهمندی نسبت به مسائل جوانان و تسهیل امور آنان را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور نیز بارها تأکید کردهاند که مسئله جوانان باید به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور مورد توجه قرار گیرد و وزیر ورزش و جوانان نیز بر حل مسائل و رفع مشکلات حوزه جوانان تأکید دارد.
در ادامه حجتالاسلام حسنخانی با اشاره به اهمیت توجه به جوانان گفت: جوانان شریان و محور اصلی هر جامعهای هستند و همواره مورد تأکید و توجه ویژه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب قرار داشتهاند.
وی افزود: من معتقدم جوانان نیازمند هدایت به معنای دستوری نیستند؛ آنچه جوانان در مسیر حرکت خود به آن نیاز دارند، رفع موانع و تسهیلگری است. اگر بتوانیم چالشهای پیش روی آنان را برداریم و مسیر را برای فعالیت و نقشآفرینیشان هموار کنیم، ظرفیتهای ویژه جوانان بیش از گذشته شکوفا خواهد شد.
حسنخانی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغالزایی جوانان اظهار کرد: امروز اشتغال جوانان و تسهیلگری در بخشهای مختلف، از جمله تأمین اعتبار و منابع مالی، از مهمترین نیازهای جامعه است و ما در برابر جوانان که صاحبان اصلی آینده ایران و انقلاب هستند، مسئولیت داریم.
وی با قدردانی از پیگیریهای مسئولان حوزه جوانان گفت: در این حوزه کارهای عقبمانده فراوانی وجود دارد و خوشبختانه امروز با همکاری مجموعههای مختلف، اقداماتی برای ایجاد بسترها و پلتفرمهایی با محوریت جوانان در حال شکلگیری است.
حسنخانی ادامه داد: جوانان همواره یک فرصت و ظرفیت ویژه برای اعتلای ایران اسلامی بودهاند و کمترین وظیفه ما این است که قدردان این ظرفیت باشیم و موانع فعالیت آنان را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانهای با مأموریت ویژه در خدمت به نسل جوان است، افزود: امیدواریم دکتر رحیمی و همکارانشان بتوانند دغدغهمندی نسبت به مسائل جوانان و تسهیل امور آنان را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور نیز بارها تأکید کردهاند که مسئله جوانان باید به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور مورد توجه قرار گیرد و وزیر ورزش و جوانان نیز بر حل مسائل و رفع مشکلات حوزه جوانان تأکید دارد.
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به راهاندازی سامانه «جوانپلاس» گفت: این سامانه به عنوان یک پنجره واحد، امکان دسترسی جوانان سراسر کشور به خدمات و تسهیلات اشتغالزایی را فراهم میکند.
وی با تشکر از دستاندرکاران راهاندازی این سامانه اظهار کرد: بر اساس قانون و وظایف وزارت ورزش و جوانان، مکلف هستیم منابع فنی و اعتباری اختصاصیافته از سوی دولت را در مسیر اشتغالزایی جوانان به کار بگیریم.
تسهیل دسترسی جوانان به تسهیلات اشتغالزایی
رحیمی افزود: در سال گذشته در همین راستا با بانک توسعه تعاون قراردادی نزدیک به ۴ همت برای اعطای تسهیلات منعقد کردیم، اما پس از آسیبشناسی این فرایند به دنبال راهکاری بودیم که دسترسی جوانان، امکان دریافت تسهیلات و میزان تصمیمگیری در استانها را تسهیل و بهبود ببخشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: با مشورت وزیر ورزش و جوانان تصمیم گرفتیم این فرایند را به صورت متمرکز و در قالب یک سامانه جامع که بخشی از پنجره واحد خدمات جوانان است، دنبال کنیم. بر همین اساس، سامانه «جوانپلاس» با همکاری بخش فناوری اطلاعات وزارت ورزش و جوانان راهاندازی شد.
وی گفت: جوانان سراسر کشور میتوانند از طریق سامانه «جوانپلاس» یا سایت وزارت ورزش و جوانان، ایده و طرح خود را ثبت کنند و مسیر دریافت تسهیلات را آغاز کنند.
یکونیم همت برای آغاز همکاری با صندوق کارآفرینی امید
رحیمی با اشاره به همکاری وزارت ورزش و جوانان با صندوق کارآفرینی امید گفت: برای مرحله نخست اجرای این طرح، یکونیم همت از منابع را برای اختصاص به تسهیلات اشتغال جوانان در نظر گرفتهایم و اگر این همکاری با موفقیت پیش برود، تلاش خواهیم کرد بخشهای دوم و سوم منابع اختصاصیافته از سوی دولت را نیز با همین مجموعه پیش ببریم.
وی تأکید کرد: جوانانی که ایدهای دارند و میخواهند آن را به یک فعالیت اقتصادی و زمینهای برای اشتغال تبدیل کنند، نباید به دلیل نداشتن شرکت، حساب بانکی یا اعتبار کافی از دریافت تسهیلات محروم شوند.
تسهیلات با نرخ سود ۱۴ تا ۱۵ درصد
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است، افزود: این تسهیلات امکان دوره تنفس تا یک سال را نیز دارد و جوانان میتوانند برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از آن استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونیها و شرکتهای دانشبنیان میتوانند از این فرایند استفاده کنند.
طراحی مدل جدید برای پرداخت وام ازدواج
رحیمی در ادامه با اشاره به برنامه وزارت ورزش و جوانان برای تسهیل دریافت وام ازدواج گفت: جوانان، بانکها و حتی سیاستگذاران از وضعیت فعلی وام ازدواج رضایت ندارند و به همین دلیل در حال طراحی مدلی هستیم تا با استفاده از تجربه سامانه «جوانپلاس»، فرایند دریافت وام ازدواج نیز تجمیع و تسهیل شود.
وی افزود: در حال تعریف مدلی هستیم که با رعایت قوانین کشور و نظام بانکی، امکان تخصیص وام ازدواج از طریق یک سامانه اینترنتی و اپلیکیشن فراهم شود تا نیاز به مراجعه فیزیکی جوانان کاهش پیدا کند، سرعت پرداخت افزایش یابد و بانکها نیز راحتتر به تعهدات خود عمل کنند.
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