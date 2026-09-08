مدیر هنری دومین رویداد «وعده صادق در آینه هنر» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، محمد نجاری دبیر دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر، شیما اثنی‌عشری را به عنوان مدیر هنری این رویداد منصوب کرد. براساس این انتصاب، مدیر هنری رویداد مسئولیت طراحی و نظارت بر هویت بصری جشنواره، تولیدات گرافیکی، هماهنگی میان هنرمندان و طراحان و همچنین ارائه مشاوره هنری به بخش‌های مختلف رویداد را بر عهده خواهد داشت.

شیما اثنی‌عشری دارای مدرک دکتری پژوهش هنر، هنرمند، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه هنرهای تجسمی، عکاسی، گرافیک و نقاشی است. وی سابقه مدیریت گروه عکاسی و گرافیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی را در کارنامه دارد و موفقیت در رویدادهای ملی و بین‌المللی هنری در کارنامه‌اش دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به رتبه سوم طراحی پوستر در رقابت Bio Art Context کره جنوبی ۲۰۲۰، حضور در بخش پوستر نهایی در رقابت بین‌المللی طراحی پوستر «We Want Jazz No War» ورشو، لهستان ۲۰۲۲، لوح برگزیده تایپوگرافی ایران ۱۳۹۹، کسب لوح مدیر گروه برتر دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۱۴۰۲ و ... اشاره کرد.

دومین رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر با هدف بازتاب و ماندگار کردن حماسه‌های ملی مردم مبعوث ایران در حوزه‌های هنر و پژوهش هنر به دبیری محمد نجاری برگزار می‌شود.