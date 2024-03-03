خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با پایان شمارش آرا در چهار حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان منتخب هر یک از این حوزه انتخاب شدند و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نیز مشخص شد.

بر این اساس نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان و همچنین دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی ابقاء شدند و ۲ نماینده جدید نیز در این استان به مجلس راه یافتند.

۳۶۲ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای ۸۰۴ هزار و ۱۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن بود که ۳۶۲ هزار و ۴۴۸ نفر در این انتخابات شرکت کردند.

اکبر پورات تعداد آرای صحیح را ۳۱۸ هزار و ۵۴۸ رأی عنوان کرد و ادامه داد: ۳۶۰ هزار و ۶۳۸ رأی در مجلس خبرگان رهبری داده شد که آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری با ۲۵۴ هزار و ۱۷۶ رأی به عنوان منتخب مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

وی با اشاره به ثبت ۱۰۲ هزار و ۹۳۲ رأی در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۸۵ هزار و ۲۹۶ رأی صحیح بود که جعفر پورکبگانی با ۲۳ هزار و سه رأی به‌عنوان منتخب مردم انتخاب شد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر اضافه کرد: ۸۴ هزار و ۳۶ رأی در حوزه انتخابیه دشتستان ثبت شد که آرای صحیح این حوزه ۷۶ هزار و ۵۲ رأی بود و ابراهیم رضایی با ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی منتخب مردم شهرستان دشتستان انتخاب شد.

پورات با اشاره به ثبت ۷۸ هزار و ۹۱۴ رأی حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان گفت: ۷۳ هزار و ۸۵۸ رأی صحیح در این حوزه ثبت شد و غلامحسین زارعی با ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی به‌عنوان منتخب مردم دشتی و تنگستان انتخاب شد.

وی بیان کرد: در حوزه انتخابیه دیر، کنگان، عسلویه و جم آرای مأخوذه ۹۶ هزار و ۵۶۶ و آرای صحیح ۸۳ هزار و ۳۴۲ بوده که موسی احمدی با ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی به‌عنوان منتخب مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر انتخاب شد.

نتایج انتخابات به تفکیک حوزه‌ها

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه استان بوشهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با ۲۵۱ هزار و ۱۷۶ نفر به عنوان نفر اول نماینده این استان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب و حجت الاسلام قاسمی کجانی با ۲۵ هزار و ۵۶۸ رأی نفر دوم شد.

بر اساس نامه رسمی فرماندار بوشهر و رئیس حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم به ستاد انتخابات استان بوشهر، جعفر پورکبگانی از ۱۰۲ هزار و ۹۳۲ رأی مأخوذه با ۲۳ هزار و سه نفر اول و به عنوان نماینده این حوزه به مجلس شورای اسلامی راه یافت، در این حوزه عبدالکریم جمیری با ۲۱ هزار و ۲۸۷ نفر دوم شد.

بر اساس نامه رسمی رئیس حوزه انتخابیه دشتستان، ابراهیم رضایی از ۷۶ هزار و ۵۲ رأی مأخوذه با ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی به عنوان نفر اول راهی مجلس شد و محمدرضا دهقان فرد با ۱۲ هزار و ۴۰۲ رأی دوم شد.

در حوزه دشتی و تنگستان نیز رئیس این حوزه انتخابیه طی مکاتبه رسمی با ستاد انتخابات استان بوشهر اعلام کرد: غلامحسین زارعی با ۷۲ هزار و ۸۵۸ رأی مأخوذه با ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی اول شده و به مجلس راه یافته و غلامحسین کرمی با ۱۹ هزار و ۵۳۲ رأی دوم شده است.

بر اساس نامه رسمی رئیس حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه خطاب به ستاد انتخابات استان بوشهر، حجت الاسلام موسی احمدی با ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی اول و حجت الاسلام محمد (نادر) گنجی با ۱۱ هزار و ۸۸۷ رأی دوم شد.

با این وضعیت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری به عنوان نماینده استان بوشهر در مجلس ششم خبرگان رهبری و جعفر پورکبگانی، ابراهیم رضایی، غلامحسین زارعی و حجت الاسلام موسی احمدی به عنوان نمایندگان استان بوشهر در مجلس دوازدهم توسط مردم انتخاب شدند.