بانوان ظرفیت خوبی در تیراندازی دارند/ امیدوارم سهمیه ها بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی، در جلسه تخصصی وزارت‌ ورزش و جوانان با فدراسیون تیراندازی به منظور بررسی این رشته المپیکی گفت: طی توافقی که با کمیته ملی المپیک داشتیم، جلسات مشترکی را با فدراسیون‌های المپیکی تا بازی‌های المپیک برگزار می‌کنیم که پس از کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو امروز جلسه بررسی وضعیت تیراندازی برگزار می‌شود. موضوع این جلسات المپیک ۲۰۲۴ پاریس است و ما در این نشست‌ها بیشتر شنونده هستیم و نکات و دغدغه‌های فدراسیون برای المپیک را می‌شنویم.

او ادامه داد: الان تیراندازی چهار سهمیه کسب کرده است و امیدواریم این سهمیه افزایش پیدا کند، ضمن اینکه بانوان در این رشته ورزشی از ظرفیت خوبی برخوردار هستند. وزارت ورزش و جوانان به عنوان پشتیبان فدراسیون‌ها کمک می‌کند تا اتفاقات خوبی رقم بخورد. تمام کشورها برای المپیک پاریس سرمایه‌گذاری می‌کنند و رکوردها مشخص است و این تلاش دوستان را می‌طلبد که در این زمینه‌ کارهای لازم را انجام دهند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت جوان رشته تیراندازی گفت: برای اولین بار ورزشکار ۱۶ ساله ما در این رشته ورزشی توانست کسب سهمیه کند و تلاش‌های خوبی در فدراسیون در این زمینه صورت گرفته و اقدامات خوبی در مسیر پیش رو انجام شده است و ما هم کمک می‌کنیم تا مسیری که تا المپیک طی می‌شود، بدون مشکل و مساله خاصی باشد و امیدوارم در آینده این ورزشکاران نقش‌آفرینی موثری داشته باشند و دل مردم عزیز را شاد کنند.

وزیر ورزش جوانان افزود: کار پشتیبانی بر عهده فدراسیون است و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم حمایت‌ لازم را برای بازی‌های المپیک خواهند داشت. یک تفاهم‌ سه‌جانبه بین ما، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های المپیکی صورت می‌گیرد تا برنامه‌های در نظر گرفته شده در هر رشته با نظم خاصی پیش برود و اعتبارات و کمک‌ها باعث اثربخشی بیشتری شود.

او افزود: اولویت بازی‌های المپیک است و تلاش بر این است که رشته‌های مدال‌آور المپیک بتوانند اعتبارات خوبی را کسب کنند. اعتباراتی که در نظر خواهیم گرفت، نباید صرف هزینه‌های پرسنلی شود. در داخل این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، به روزرسانی تجهیزات را در نظر گرفته‌ایم و تلاش می‌کنیم تا درخواست‌ها را لحاظ کنیم و اولویت‌ برای این تجهیزات بازی‌های المپیک است.

همچنین مرتضی قربانی رییس فدراسیون تیراندازی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت رشته تیراندازی در فاصله شش ماه تا آغاز بازی‌های المپیک گفت: برگزاری این جلسات باعث دلگرمی است و من به سهم خودم از برگزاری این جلسات قدردانی می‌کنم. در گذشته تیم‌های ملی ما محدود به چند نفر بودند اما در حال حاضر تعداد نفرات در تیم‌های ملی بیشتر شده است. کسانی که سهمیه المپیک آورده‌اند، بسیار جوان هستند و ما به این نتیجه رسیدیم که باید در مقطع ۱۲ تا ۱۸ سال تمرکز خوبی داشته باشیم. در این زمینه امکانات و شرایط خوبی برای استان‌ها فعال کردیم. آقای اسبقیان زحمت کشیدند و در مجموعه ما حضور پیدا کردند و شرایط را دیده‌اند.

در این جلسه محمود خسروی‌وفا رییس کمیته ملی المپیک، سید محمد شروین اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، مریم کاظمی‌پور معاون ورزش بانوان، محمد معانی سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی، زهرا تسلیمی سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه ورزش بانوان و مسئولان فنی تیم‌های ملی و دبیر فدراسیون تیراندازی نیز حضور داشتند.