پیام تسلیت رییس سازمان اوقاف در پی درگذشت آیت الله امامی کاشانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی رحلت آیت الله محمد امامی کاشانی را تسلیت گفت.



در این پیام تسلیت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

خبر ارتحال آیت‌الله محمد امامی کاشانی بزرگمرد عرصه تاریخ شکل‌گیری و استدامه انقلاب اسلامی، مجاهد نستوه و یار دیرین امام خمینی و مقام معظم رهبری موجب تالم و تأثر خاطر این جانب شد.

آن عالم ربانی و واعظ همیشه در صحنه در طول زندگی سراسر پربرکت خود از مبارزه شجاعانه و شوراندن مردم علیه رژیم ستمشاهی گرفته تا تربیت عالمان علوم حوزوی در مدرسه عالی شهید مطهری همواره منشأ آثار و برکات فروانی بوده‌اند.

آیت‌الله امامی کاشانی شخصیت بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در کسوت هر مسئولیتی که به عهده گرفت از هیچ تلاشی برای اعتلای انقلاب اسلامی دریغ نکرد.

این جانب فقدان این فقیه بزرگ شیعه را به مقام معظم رهبری، جامعه بزرگ روحانیت و بازماندگان محترم ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه طلب می‌کنم.