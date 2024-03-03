به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در پیامی رحلت آیتالله امامی کاشانی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
رحلت فقیه عالیقدر و عالم مجاهد و پارسا آیتالله محمد امامی کاشانی رضواناللهعلیه مایهی تالّم همهی کسانی است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان به نظام اسلامی آگاه هستند.
سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همهی دورانهای انقلاب و اشتغال به مسئولیتهای خطیر همچون عضویت در مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست دیوان عدالت اداری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت تهران، تولیت مدرسه عالی شهید مطهری و دبیری جامعه روحانیت مبارز تهران در کنار فعالیت علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود.
اینجانب مصیبت درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم و همه وابستگان و نیز به حوزهی علمیه و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسالت میکنم.
غلامحسین محسنی اژهای
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