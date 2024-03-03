به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مؤسسه S&P گلوبال اعلام کرد که مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت‌های صنعتی در ۲۰ کشور حوزه یورو کاهش شدیدی را به ثبت رسانده است.

دلیل افت فعالیت‌های تولیدی در حوزه یورو بیشتر به خاطر بحران کنونی در صنعت آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است.

در ماه فوریه و برای بیستمین ماه متوالی شاخص مدیران خرید در سطح حوزه یورو کاهش یافته و به ۴۶.۵ واحد رسیده است. لازم به توضیح است که عدد شاخص زیر ۵۰ مدیران خرید نشان دهنده رشد منفی است.

سیروس دلا روبیا، کارشناس ارشد اقتصادی بانک بازرگانی هامبورگ، می‌گوید: به نظر می‌رسد رکود یک ساله در حوزه صنعت اتحادیه اروپا و حوزه یورو فعلاً به پایان نمی‌رسد.

وی معتقد است که در ماه فوریه همانند ماه ژانویه شاهد رشد منفی فعالیت‌های تولیدی در سطح حوزه یورو بوده‌ایم و دلیل آن هم شرایط بحرانی در فرانسه و آلمان به عنوان اقتصادهای بزرگ حوزه یورو بوده است.

گزارش مؤسسه S&P گلوبال نشان می‌دهد که حوزه تولید در آلمان بدترین افت‌خود در چهار ماه گذشته را در ماه فوریه تجربه کرده است.