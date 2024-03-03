دلال اوکراینی پشت پرده بیش از ۱۰۰ خودکشی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، براساس ادعای شبکه بیبیسی جهانی، پس از ۲ سال تحقیقات مشخص شده است که فردی به نام لئونید زاکوتنکو، شهروند کییف عمده تامینکننده سم برای متقاضیان خودکشی در انگلیس بوده است.
گفته میشود این تبعه اوکراین در یک بستر برخط حامی خودکشی فعالیت داشته و در یک فقره تنها در انگلیس در دست کم ۱۳۰ خودکشی دخیل بوده است.
در ابتدا خبرنگاران هنگامی که در یکی از تالارهای گفتوگوی بدنام در فضای مجازی، پستهای زیادی به نام کاربری «یک تامینکننده اوکراینی» پیوندشده بود، شواهدی مبنی بر اقدامات مورد ادعای زاکوتنکو پیدا کردند. این تارنما در سراسر جهان دهها هزار کاربر دارد. خبرنگاران در ادامه سرنخها را تا فروشگاه آنلاین او بود، دنبال و اطلاعات هویتی او را پیدا کردند.
خبرنگاران در ژانویه ۲۰۲۲ با او تماس گرفته و خود را خریدار معرفی کردند و او بلافاصله تایید کرده بود که میتواند مادهای برای خریدار تامین کند که عموما از آن برای خودکشی استفاده میشود. با این حال، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، کسی تصور نمیکرد که زاکوتنکو همچنان به این کسب و کار ادامه دهد.
آنها در ماه مه ۲۰۲۳ تصمیم گرفتند تا دوباره با او تماس بگیرند و در آن برهه او از رونق کسب و کارش تعریف کرده و گفته بود که در بحبوحه جنگ، دست کم هفتهای پنج بسته از این ماده شیمیایی تنها به انگلیس ارسال میکند.
خبرنگاران در ژانویه ۲۰۲۴ قصد قرار گذاشتن با این فرد را داشتند که او در لحظه آخر تصمیش را عوض میکند اما در نهایت موفق به قرار گذاشتن با او میشوند. گفته میشود خبرنگاران به مقامات انگلیسی و اوکراینی درباره این ماجرا اطلاعرسانی کردهاند اما پلتفرم مورد استفاده این فرد تا دیروز همچنان فعال بوده است!
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