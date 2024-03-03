فرمانده کل انتظامی درگذشت آیت الله امامی کاشانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی رحمت‌الله‌علیه را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است.

با نهایت تأسف و تأثر در گذشت عالم جلیل القدر پارسا، استاد برجسته اخلاق، مجاهد بصیر و فقیه ربانی، حضرت آیت الله حاج شیخ محمد امامی کاشانی (رحمه الله علیه) را به حوزه‌های علمیه، مراجع عظام، روحانیت معظم، ارادتمندان ایشان و بالاخص به بیت مکرم و بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسالت دارم روح مطهر و وارسته ایشان را با اولیا الله و ائمه اطهار (علیهم السلام) محشور و به بیت مکرم، صبر جزیل و اجر جمیل عنایت کند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان