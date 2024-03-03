به گزارش خبرنگار مهر، «فرهاد بشیری» طبق اعلام وزارت کشور رسماً منتخب مردم پاکدشت شد.
فرهاد بشیری توانست با ۳۰ هزار و ۵۸۲ رأی از جمع آرا ۹۴ هزار و ۴۴۴ رأی به عنوان منتخب مردم پاکدشت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزیده شود.
جزئیات آرا مأخوذه در حوزه انتخابیه پاکدشت به شرح زیر است:
۱ - فرهاد بشیری نام پدر محمد دارای ۳۰۵۸۲ رأی
۲ - محمود مظفر نام پدر رحم خدا دارای ۳۰۳۷۶ رأی
۳- محمد نجفی نام پدر عزت اله دارای ۱۸۵۸۹ رأی -
۴- مهدیه الهقلی نام پدر علی اصغر دارای ۶۶۷ رأی
۵ - سیده زهرا موسوی خطیر نام پدر سیدحسین دارای ۵۳۴ رأی
۶ - سیده فاطمه موسوی نام پدر میرحبیب دارای ۵۰۳ رأی
۷- خانم گلناز منتظری نام پدر حسن دارای ۴۹۷ رأی
۸- بهرام ملکی نام پدر عزیز دارای ۳۷۲ رأی
۹ - سیدمرتضی موسویان نام پدر سیدعلی دارای ۳۶۱ رأی
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