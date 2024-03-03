به گزارش خبرنگار مهر، «فرهاد بشیری» طبق اعلام وزارت کشور رسماً منتخب مردم پاکدشت شد.

فرهاد بشیری توانست با ۳۰ هزار و ۵۸۲ رأی از جمع آرا ۹۴ هزار و ۴۴۴ رأی به عنوان منتخب مردم پاکدشت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزیده شود.

جزئیات آرا مأخوذه در حوزه انتخابیه پاکدشت به شرح زیر است:

۱ - فرهاد بشیری نام پدر محمد دارای ۳۰۵۸۲ رأی

۲ - محمود مظفر نام پدر رحم خدا دارای ۳۰۳۷۶ رأی

۳- محمد نجفی نام پدر عزت اله دارای ۱۸۵۸۹ رأی -

۴- مهدیه الهقلی نام پدر علی اصغر دارای ۶۶۷ رأی

۵ - سیده زهرا موسوی خطیر نام پدر سیدحسین دارای ۵۳۴ رأی

۶ - سیده فاطمه موسوی نام پدر میرحبیب دارای ۵۰۳ رأی

۷- خانم گلناز منتظری نام پدر حسن دارای ۴۹۷ رأی

۸- بهرام ملکی نام پدر عزیز دارای ۳۷۲ رأی

۹ - سیدمرتضی موسویان نام پدر سیدعلی دارای ۳۶۱ رأی