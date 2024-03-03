اخلاق مثبت جهانی در اسلام و مسیحیت بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کمیسیون همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت با موضوع اخلاق مثبت جهانی در اسلام و مسیحیت برگزار می‌شود.

این نشست در پنل اول یکشنبه ۱۳ اسفند ساعت ۹-۱۲ با سخنرانی محمدجعفر امیرمحلاتی، پروفسور چارلز رندال پاول و حسن بوسلیکی و در پنل دوم دوشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۹-۱۲ با سخنرانی پروفسور دنیس آر کوهن، محمد لگنهاوسن و پروفسور پیتر ام. سنسنیگ برگزار خواهد شد. دبیر علمی نشست محمدتقی اسلامی است.

محل برگزاری قم، چهار راه شهدا سالن همایش‌های غدیر طبقه منفی ۲ است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.