به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور فراجا درباره ساعات فعالیت مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک اظهار کرد: با توجه به تدابیر رئیس پلیس راهور فراجا در راستای تسهیل در خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان در روزهای پایانی سال از ۱۲ تا ۲۸ اسفند فعالیت کلیه مراکز شماره گذاری در سراسر کشور با ۲ ساعت افزایش، از ۷ صبح تا ساعت ۱۶ خواهد بود.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات به متقاضیان تا آخرین نفری که در مراکز شماره گذاری حضور دارند انجام خواهد شد، افزود: ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر است.

سرهنگ محمدی به متقاضیان توصیه کرد: حتماً رأس ساعت رزرو شده به مرکزی که مشخص کرده‌اند برای دریافت خدمات مراجعه کنند؛ نه زودتر که معطل شده و نه دیرتر که نوبت خود را از دست بدهند.