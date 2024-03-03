پیکر مطهر شهیدالقدس «رضا زارعی» در بندرعباس تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جمع زیادی از اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهدا و مسوولان صبح یکشنبه پیکر مطهر سومین شهید مدافع حرم رضا زارعی تشییع شد.

مردم در این مراسم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، الله اکبر و لا اله الا الله پیکر این شهید مدافع حرم را از مقابل پارک شهید دباغیان (میدان امام خمینی (ره) تا مسجد جامع (مصلای قدس) بندرعباس بدرقه کردند.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در بندرعباس به روستای کرمون بخش شمیل از توابع این شهرستان منتقل تا در زادگاهش تشییع و به خاک سپرده شود.

ناوسالاریکم پاسدار شهید رضا زارعی سومین شهید مدافع حرم استان هرمزگان است که روز گذشته به دست رژیم اشغالگر قدس در دیرالزور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.