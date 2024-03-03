به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر ربیهاوی در حاشیه همایش بازسازی سوریه اظهار کرد: حجم تجارت جهانی سوریه حدود ۶ میلیارد دلار است که ۵ میلیارد دلار سهم واردات و یک میلیارد دلار سهم صادرات است.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: حجم تجارت ایران با سوریه بسیار کم است. سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴۵ میلیون دلار بود. در ۱۰ ماهه امسال نیز حدود ۱۲۰ میلیون دلار صادرات و ۳۴ میلیون دلار واردات داشتیم. این حجم قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل افت تجارت بین دو کشور، اتفاقات منطقه است ولی برای سال آینده با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و کمیسیون مشترکی که در آذرماه برگزار شد و البته سفر ریاست جمهوری ایران در اردیبهشت ماه به این کشور، امیدواریم که اتفاقات خوبی برای سال بعد رقم بخورد.

ربیهاوی افزود: برنامه ریزی تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و سوریه بر تجارت دو کشور تأثیر می‌گذارد اما ما دست برنمی‌داریم و این سیاستها را پشت سر می‌گذاریم. برنامه توسعه تجارت به سوریه را دنبال می‌کنیم و از اردیبهشت‌ها حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه‌های سوریه را دنبال می‌کنیم و مجوزها را هم گرفته‌ایم.

ربیهاوی در مورد احداث بانک مشترک دو کشور، تصریح کرد: بحث‌های اولیه احداث بانک مشترک بین ایران و سوریه انجام شده است. این بانک به دور از تحریم‌های بین المللی علیه ایران و سوریه عمل خواهد کرد. آذرماه اجلاس کمیته عالی مشترک دو کشور برگزار شد و در حال طی کردن فرایند اولیه است و امیدواریم سال آینده بانک بازگشایی شود.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران درباره سهم ایران در بازسازی سوریه گفت: مناسبات سیاسی خوبی با سوریه داریم که انتظار است مناسبات اقتصادی نیز در این سطح رشد کند. شرکت‌های ایرانی از پروژه‌های متنوع سوریه سهم خواهی می‌خواهند. مذاکره می‌کنیم پروژه‌هایی که خارج از تشریفات مناقصه‌ای است را به شرکت های ایرانی بدهیم.

ربیهاوی اظهار کرد: سهم صادرات پایین است اما سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی مناسب بوده است. از سال ۲۰۱۷ به این سو تعداد شرکت‌های ایرانی حاضر در پروژه‌های سوریه در حال افزایش است.

این مقام مسؤول همچنین تصریح کرد: توافق سه جانبه بین ایران، سوریه و عراق راجع به راه و حمل و نقل انجام شده تا تسهیلات بهتری را در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم. ضمن اینکه مشکلات ترانزیت با عراق حل شده است و در حال حاضر کامیون‌های سوری، کالاها را از مرزهای جمهوری اسلامی به سمت بوکمال عراق حمل و از آنجا به سوریه وارد می‌شود.

وی در مورد توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه گفت: این توافقنامه سال ۸۹ امضا و سال ۹۱ هم اجرایی شد اما پروتکل الحاقی توافق نامه مشکل داشت که در نهایت آذر ماه امسال این پروتکل به امضا رسید که وزارت صمت مسؤول اجرای آن است و صد در صد سال آینده اجرایی خواهد شد.

ربیهاوی همچنین در این همایش نیز اظهار کرد: دولت‌های دوازدهم و سیزدهم توجه با کشورهای همسایه را در اولویت قرار داده‌اند و در کنار این ۱۵ کشور همسایه توجه به کشورهای هند و چین نیز از اولویت‌های اقتصادی و تجاری ایران به شمار می‌روند.

مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سوریه در جنگ تحمیلی یکی از کشورهای همگام و همیار جمهوری اسلامی ایران بوده است و همچنین دو کشور به لحاظ دینی و مذهبی اعتقادات مشترک دارند.

وی گفت: در زمینه از بین بردن داعش در سوریه نیز ایران همکاری داشته و لذا همگی این عوامل موجب شده است تا توسعه همکاری‌های اقتصادی را با جمهوری عربی سوریه را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: رئیس جمهور کشورمان در اردیبهشت امسال با یک هیأت بلندپایه اقتصادی سفر به سوریه داشتند و همچنین نخست وزیر سوریه و هیأت همراه در آذرماه ۱۴۰۲ سفری به ایران داشتند که این دو سفر زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی را برای تجار و صادرکنندگان هر دو کشور فراهم کرده است.

ربیهاوی بیان کرد: یکی از مهمترین روش‌های ورود به بازار سوریه حضور در نمایشگاه‌های بین المللی است زیرا از این طریق می‌توان کالاهای ایرانی را به بازار این کشور معرفی کرد.

وی افزود: تجارت سوریه با جهان ۶ میلیارد دلار است که ۵ میلیارد دلار آن واردات و یک میلیارد دلار آن صادرات است لذا این کشور یک بازار ۵ میلیارد دلاری دارد که ایران می‌تواند از فرصت‌های آن استفاده کند.

ربیهاوی بیان کرد: برنامه تجارت با شرکت‌های سوری باید به گونه‌ای باشد که تجارت برد-برد باشد و سازمان توسعه تجارت ایران نیز هرگونه همکاری لازم را با تجارت دو کشور انجام می‌دهد.