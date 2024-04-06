اختلافات ترکیه و ایران در مورد تجارت ترجیحی رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موفقیتهای تجاری ایران با کشورهای غرب آسیا در ۱۴۰۲، گفت: دولت سیزدهم سیاست افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار داد؛ از اینرو یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۲ برگزاری کمیسیون مشترک عمان بود و از مفاد اصلی این کمیسیون اخذ موافقت اولیه برای آغاز مذاکرات تجارت ترجیحی با عمان است.
به گفته وی افزایش خطوط کشتیرانی و هوایی، پایلوت شدن استان فارس به عنوان مرکز توریسم درمانی ایران برای بیماران عمانی از دیگر موافقتهای کمیسیون مشترک ایران و عمان بوده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، سوریه را یکی از کشورهای هدف تجاری ایران معرفی کرد و افزود: کمیته عالی مشترک دو کشور با حضور نخست وزیر سوریه و معاون اول رئیس جمهور در آذرماه برگزار شد. این کمیته تلاش کرد توافقهای ایران و سوریه بعد از سفر رئیس جمهور ایران به سوریه را عملیاتی کند.
به گفته وی، یکی از بندهای مهم این کمیته سند الحاقی موافقتنامه تجارت آزاد و مستثنی شدن ۸۸ قلم کالا از پرداخت تعرفه بود؛ همچنین تعرفه تجاری با سوریه از ۴ درصد به صفر درصد کاهش یافت.
مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، عراق را شریک دوم تجاری ایران نامید و اضافه کرد: زمینههای حضور فعال شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی در ۱۴۰۲ در عراق فراهم شد؛ بدون تردید حضور این شرکتها میتوانند ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشند. آنچه مسلم است عراق نیاز به بازسازی دارد و آنها خواهان همکاری مشترک در این زمینه با ما هستند. در ۱۰ ماه ۱۴۰۲ تجارت با عراق رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد.
وی با اشاره به تلاشها برای رفع موانع موافقتنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه، افزود: ترکیه جزو ۵ کشور نخست شریک تجاری ما در بحث صادرات و واردات محسوب میشود؛ اما ترکها در زمینه اجرای توافقنامه تعرفه ترجیحی با ما اختلافاتی دارند. بعد از سفر رئیس جمهور به این کشور و تدوین افق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه آنها ترغیب به حل اختلافات در خصوص تجارت ترجیحی بین دو کشور شدند.
این مقام مسئول با بیان اینکه امارات جزو اصلیترین تامینکنندههای کالاهای مورد نیاز ایران است، گفت: کالاهایی با ارزش افزوده و امکان صادرات مجدد را به امارات صادر میکنیم. همچنین عباس علیآبادی، وزیر صمت در همایش وزرای تجاری WTO که بهمن سال گذشته در امارات برگزار شد شرکت کرد و از وزرای تجارت کشورهای شرکتکننده در این همایش برای شرکت در اکسپو ۱۴۰۳ دعوت کرد.
وی در ادامه رایزن تجاری ایران در لبنان را فعال و پرتلاش معرفی کرد و افزود: رایزن تجاری ما در تلاش است که با همکاری سفارت و سازمان توسعه تجارت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور را به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل کند؛ همچنین در حال پیگیری احداث فروشگاههای توزیع کالای ایرانی در لبنان هستیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تجارت ایران با کویت در حال انجام است، گفت: کالای ایرانی مورد پذیرش مردم این کشور قرار گرفته است و مقامات کویتی نیز تمایل به توسعه روابط تجاری با ما هستند؛ از اینرو در ماههای پایانی ۱۴۰۲ یک فروشگاه عرضه مستقیم کالاهای ایرانی در کویت افتتاح شد؛ علاوه بر این یک فروشگاه مشترک عرضه کالاهای ایرانی و ترکی در کویت نیز در حال فعالیت است.
ربیهاوی با بیان اینکه فعالیت مرکز تجاری ایران در عربستان مستمر و قانونی شده است، تصریح کرد: تجار ایرانی برای برقراری مراوده تجاری با عربستان اعلام آمادگی کردند؛ رایزنیهای اولیه با سفیر عربستان در ایران انجام گرفته است و وی قولهایی برای رفع موانع تجاری ایران و عربستان داده است. همچنین در سال گذشته یک هیئت معدنی به ریاست معاون معدنی وزارت صمت به عربستان سفر کرد و این سفر اولین حضور یک مقام رسمی ایرانی با هدف پیگیری امور تجاری در بخش معدن در عربستان بوده است.
مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به آمادگی قطریها برای پذیرش کالاهای ایرانی، گفت: نمایشگاه اکسپو باغبانی ایران در قطر با حضور معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران افتتاح شد و این نمایشگاه زمینه حضور شرکتهای ایرانی به قطر را بیش از پیش فراهم کرد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی بیان کرد: ایران ۱۲ مرکز تجاری فعال در عراق، سوریه، امارات، ترکیه، قطر دارد.
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