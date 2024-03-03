به گزارش خبرنگار مهر، حمید شکیبا مهر ظهر یک شنبه در بازدید از وضعیت این ورزشگاه، چمن آنرا بررسی و گزارشی در خصوص نحوه نگهداری دریافت کرد.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی وزارت ورزش و جوانان با ابراز رضایت از وضعیت چمن افزود: معمولاً مشکل چمن یا از نگهداری بد ناشی می‌شود یا از نظر بدسلیقه ای دچار مشکل می‌شود که در ورزشگاه یادگار امام (ره) مشکل زیر ساختی است.

شکیبا مهر عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت چمن قابل قبول است چرا که نگهداری خوبی از چمن انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم باید چمن عوض بشود، اذعان داشت: ولی نه در وسط فصل لذا چاره‌ای جز ترمیم اساسی و نگهداری در بهترین حالت نداریم.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: با توجه به شرایط آب و هوایی تبریز و موقعیت این ورزشگاه قطعاً نگهداری بسیار سخت بوده ولی با این حال چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز نسبت به بسیاری از ورزشگاه‌های ایران وضعیت مطلوبی دارد.