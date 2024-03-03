پلتفرم هوشمندسازی انرژی تولید و تجاری سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مرتضی تقوایی حسینزاده، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به تولید و تجاریسازی پلتفرم هوشمندسازی انرژی، اظهار کرد: سامانه هوشمند بهینهسازی بهرهبرداری، برنامهریزی و نگهداشت در تاسیسات صنعتی بر اساس همزاد دیجیتال (Digital Twin) و هوش مصنوعی است که برای بهینهسازی بهرهبرداری از تاسیسات بومیسازی شده است.
وی با اشاره به استفاده از این پلتفرم در تاسیسات آب و فاضلاب شهری در چند کلانشهر، تصریح کرد: این سامانه همچنین در حوزه گاز در شبکه توزیع گاز شهر مشهد پیادهسازی شده است.
این فعال فناور، با بیان اینکه طراحی و توسعه سامانه هوشمند بهرهبرداری در حوزه آب و شبکه گازرسانی به صرفهجویی قابل توجه انرژی منجر میشود، ادامه داد: از ۱۲ سال پیش به این نتیجه رسیدیم که موضوع بهرهبرداری در بهرهوری و پایداری عملکرد تاسیسات بسیار تاثیرگذار است و از همین رو، وارد حوزه توسعه نرمافزار شدیم، با این تفاوت که با توجه به سبقه مهندسی که داشتیم، نرمافزارهایی که توسعه دادیم، برای استفاده از مدلهای مهندسی در کنار الگوریتمهای بهینهسازی در بهرهبرداری به عنوان یک سیستم تصمیمیار بهرهبرداری به کار میرود.
وی با اشاره به کاربرد این محصول ابتدا در حوزه تاسیسات آب و فاضلاب و در ادامه برای گازرسانی شهری، گفت: با مطالعات مهندسی نرمافزار که انجام دادیم، این فراسامانه را به صورت ماژولار طراحی کردیم تا بتوانیم هوشمندسازی را برای دیگر حوزهها از جمله نفت و گاز و صنایع معدنی و ... پیادهسازی کنیم. در همکاری با شرکت ملی گاز و حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری، هوشمندسازی شبکه گازرسانی شهر مشهد را در دستور کار داریم و در ادامه بنا داریم هوشمندسازی را در صنایع معدنی نیز پیادهسازی کنیم.
تقوایی با اشاره به اینکه عمده مخاطبان این محصولات، شرکتهای حوزه تاسیسات فنی هستند، اظهار کرد: با توجه به ساختار نرمافزارهای تولید شده، محصولات عمومی مانند سامانه کنترل پروژه هوشمند سامانه داشبورد مدیریتی و سامانه پیشبینی رفتار را نیز توسعه دادیم که در تمامی ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قابل استفاده است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان بیان کرد: در حوزه تاسیسات آب و فاضلاب و گاز سامانههای مانیتورینگ و کنترل پیادهسازی شدهاند، اما این سیستم هوشمند بر اساس مدل مهندسی، هوش مصنوعی و پیشبینی رفتار تاکنون پیادهسازی نشده و این شرکت تنها ارائه دهنده محصول یادشده در کشور است.
تقوایی با اشاره به صرفهجویی ارزی و ریالی قابل توجه ناشی از بهینهسازی مصرف انرژی همچون گاز و منابع آبی، افزود: قیمت پیادهسازی محصول ما نسبت به شرکتهای خارجی، ۷۰ درصد پایینتر بوده و کمتر از ۳۰ درصد نمونههای مشابه خارجی است. این محصول در عین جامع بودن، از قابلیت استفاده از قفل دیجیتال، بهرهگیری از هوش مصنوعی و ماژولار بودن برخوردار است.
این فعال فناور با اشاره به خلق ارزش افزوده و اشتغال به واسطه فعالیت این شرکت دانشبنیان، گفت: در حال حاضر ۲۲۵ نفر پرسنل داریم که با احتساب افراد پاره وقت و اساتید دانشگاهی که قرارداد داریم، این عدد به ۲۵۲ نفر میرسد.
نظر شما