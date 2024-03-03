نوجوانان ایران با عراق و هند همگروه شدند/ مسیر آسان برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا که قرار است شهریورماه سال ۱۴۰۳ (سال ۲۰۲۴) به میزبانی کشورمان برگزار شود عصر امروز یکشنبه ۱۳ اسفندماه در تالار جلسات کمیته پارالمپیک برگزار شد.

این مراسم با حضور «بدرالذیاب نایب» رییس فدراسیون جهانی هندبال، مروان محمد عضو کنفدراسیون هندبال آسیا، میترا نوری رییس کمیته توسعه هندبال آسیا، پاکدل رییس فدراسیون هندبال کشورمان برگزار گردید.

پاکدل رییس فدراسیون هندبال ایران و عضو هیات رییسه کنفدراسیون هندبال آسیا در ابتدای این مراسم که به صورت آنلاین از صفحات کنفدراسیون هندبال آسیا پخش می شد با بیان اینکه ایران پس از ۱۷ سال دوباره میزبان رقابت هایی در سطح آسیا می باشد، گفت: این سومین میزبانی است که بعد از مسابقات قهرمانی ساحلی آسیا در تهران، باشگاه های آسیا در تهران به کشور ما سپرده شده است. تلاش می کنیم این میزبانی ها را تداوم ببخشیم و بیشتر هم باشد تا آن چهره هندبالی که واقعیت هندبال ایران است را به کشورهای دیگر نشان دهیم.

وی افزود: امیدوارم اتفاقات خوبی برای هندبال ایران در عرصه های بین المللی اتفاق بیافتد.

بدرالذیاب نایب رییس فدراسیون جهانی هندبال هم در ادامه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین گفت: خوشحالم از حضور در مراسم قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و خیلی خوشحالیم که این رقابت ها قرار است در ایران برگزار شود. برای تمام کشورهایی که در این رقابت ها حاضر خواهند شد بهترین ها را آرزو می کنم. ۵ تیم از این مسابقات به رقابت های قهرمانی جهان راه خواهند یافت و امیدوارم در آینده هم از این تعداد تیم های بیشتری به دیدارهای جهانی راه یابند.

وی ادامه داد: من مطمئن هستم مثل میزبانی های قبلی که داشتید ایران میزبان خوب و شایسته ای برای این رقابت ها باشد. ما تیم های خیلی قدرتمندی را در مسابقات داریم و ایران هم جز تیم های قدرتمند است و امیدواریم رئیس فدراسیون هندبال و همکارانش بتوانند میزبانی خوبی داشته باشند.

وی در ادامه ضمن تشریح دوباره قوانین مسابقات با بیان اینکه ۱۳ تیم در این دوره از رقابت ها حاضر هستند گفت: اگر تیمی از رقابت ها کناره گیری کند ما موظف هستیم دوباره این قرعه کشی را انجام دهیم و امیدوار هستم هیچ تیمی بعد از این مراسم از حضور در رقابت ها انصراف ندهد.

در ادامه این مراسم، از پوستر و لوگوی مسابقات نیز رونمایی شد.

۱۳ کشور ایران، کره جنوبی، عربستان، ژاپن، بحرین، کویت، قطر، عراق، هند، امارات متحده عربی، چین، اردن و چین تایپه متقاضی حضور در دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا هستند که در چهار گروه، شامل سه گروه سه تیمی و یک گروه چهار تیمی قرار گرفتند. ایران که میزبان دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسر آسیاست، براساس دستورالعمل این مسابقات قرعه خود را انتخاب کرد.

گروه بندی مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی پسر آسیا به این ترتیب اعلام شد:

گروه A:

ایران، عراق، هند

گروه B:

عربستان، قطر، امارات

گروه C:

کره جنوبی، بحرین، چین تایپه

گروه D:

ژاپن، کویت، چین، اردن