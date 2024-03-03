دستاوردهای ایجاد شبکه آزمایشگاهی پزشکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم وطن خواه، در اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تهران، با اشاره به اینکه ایجاد شبکه آزمایشگاهی به ارزیابی زیرساختهای موجود، تعیین نقشه ارجاع، بازآرایی منابع، ایجاد سیستم پشتیبان و اخذ پروانه شبکه آزمایشگاهی فازبندی شده است، گفت: دانشگاههای اردبیل، ارومیه، تبریز، شیراز، گلستان، گیلان و مشهد به عنوان دانشگاههای منتخب در اجرای شبکه آزمایشگاهی پزشکی تعیین شده بودند که میزان استقرار شبکههای آزمایشگاهی در هر یک از مراکز منتخب بر اساس ارزیابی به عمل آمده تا ابتدای بهمن ۱۴۰۲ حداقل ۷۰ درصد است.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه همکاران این عرصه در کنار سایر کادر حوزه سلامت نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا میکنند، ابراز داشت: مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی به معنای محدودیت استفاده از این خدمات نیست بلکه به معنای استفاده درست و به موقع از این خدمات است.
وی در خصوص دستاوردهای تشکیل شبکه آزمایشگاهی پزشکی در دانشگاههای منتخب، گفت: مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات آزمایشگاه، مدیریت بهرهبرداری از خدمات آزمایشگاهی، بهبود و تسهیل دسترسی عادلانه و بههنگام مردم به خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، امکان دریافت جواب آزمایش به صورت الکترونیکی، خرید متمرکز مواد و ملزومات مصرفی، خرید لوازم از شرکتهای معتبر و با قیمت متعارف، ارجاع آزمایشات در نظام شبکه آزمایشگاهی بر پایه اقتصاد مقیاس، کاهش هزینههای ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق انجام آزمایش در حجم و تعداد زیاد از نتایج استقرار شبکه آزمایشگاهی است.
وطن خواه با بیان اینکه برنامه شبکه آزمایشگاهی جزو برنامههای ارتقای بهره وری وزارت بهداشت در سازمان ملی بهره وری ایران لحاظ شده است، اظهار داشت: در راستای ایجاد این شبکه وضعیت تمامی آزمایشگاههای تحت پوشش معاونتهای بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور از نظر آمادگی زیرساخت تأسیس شبکههای آزمایشگاهی ارزیابی شده اند.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت افزود: همچنین دستورالعملهای تأسیس شبکه آزمایشگاهی به دانشگاههای منتخب و متقاضی شبکه آزمایشگاهی ابلاغ شده و جلسات آموزشی متعدد بین مدیران مسئول اجرای شبکه آزمایشگاهی تشکیل شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه برنامه شبکه آزمایشگاهی در سال آینده الزاماً برای تمامی دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای اجرای این برنامه عدم اتصال سامانههای اطلاعاتی آزمایشگاهها در برخی مراکز به دیتا است که با توجه به تخصیص بودجههای مربوطه ضروری است دانشگاهها در اسرع وقت موانع موجود را مرتفع کنند.
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