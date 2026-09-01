لزوم حمله پیشگیرانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: یک‌شنبه شب، ساعت از ۲۳ عبور کرده بود که اعلام شد آمریکا به جزیره لارک واقع در تنگه هرمز تجاوز کرده است. پس از مخابره این خبر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد. سپاه وعده داد که این اقدام تجاوزکارانه آمریکایی‌ها توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.

پاسخ سریع و کوبنده سپاه

دقایقی بعد، در بامداد دوشنبه، رزمندگان ایران اسلامی، پاسخی محکم و کوبنده به متجاوزان آمریکایی دادند و لجستیک نظامی آنها در اردن را زیر ضربه قرار دادند. روابط عمومی سپاه در این رابطه اعلام کرد که مردم شریف و به پا خاسته ایران اسلامی، ۱۸۳‌شب حضور حماسی بی‌وقفه و تاریخ‌ساز شما در میدان، دشمن را در بهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.

بامداد روز دوشنبه رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله (ص) به زیرساخت‌های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک‌های بالستیک حمله و آنها را درهم کوبیدند و خسارات سنگینی به دشمن وارد کردند. سپاه پاسداران در ادامه به دشمن هشدار داد که تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ‌های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.

حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکایی المنهاد امارات

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز همپای سپاه به تنبیه تروریست‌های آمریکایی پرداخت. در همین رابطه، روابط عمومی ارتش اعلام کرد از بامداد روز دوشنبه در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی‌گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل‌های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات را با شلیک ده‌ها پهپاد انهدامی، هدف قرار داد.

پایگاه المنهاد، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابه‌جایی هوایی نیروهای خارجی است. یکی از ویژگی‌های پاسخ اخیر ایران به متجاوزان آمریکایی، ترکیب جغرافیا، نیرو و ابزارهای مختلف بود؛ سپاه در یک محور از موشک‌های بالستیک علیه مواضع آمریکا در اردن استفاده کرد و ارتش در محوری دیگر با پهپادهای انهدامی به سراغ نیروها و تجهیزات آمریکایی در امارات رفت.

برخورد سوپر نفتکش متخلف با دو مین دریایی

پس از پاسخ‌های محکم و ضربتی نیروی هوافضای سپاه و ارتش به متجاوزان آمریکایی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف در اثر برخورد با دو مین دریایی دچار آتش‌سوزی‌های مهیب شد. در متن بیانیه نیروی دریایی سپاه درج شده بود که ملت بیدار و همیشه در صحنه، بیداردلانی که با حضور فداکارانه در میدان، دشمنان را مستاصل و متحیر کرده‌اید؛ به استحضار شما آزادگان می‌رساند، صبح روز دوشنبه یک فروند سوپر نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش‌سوزی‌های مهیب و به طور کامل متوقف شد.

نیروی دریایی سپاه مجددا اخطار کرد که سرنوشت کشتی‌هایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند جز این نخواهد بود. این نیرو همچنین اعلام کرد که رعایت مقررات ابلاغی نیروی دریایی سپاه برای عبور و مرور الزامی است، شرکت‌های کشتیرانی فریب تحریکات ارتش کودک‌کش آمریکا را نخورند و اموال و جان خدمه کشتی‌های خود را بی‌جهت در معرض نابودی قرار ندهند.

به هر تجاوز نظامی دشمن، قاطعانه پاسخ می‌دهیم

وزارت امور خارجه کشورمان نیز در بیانیه‌ای درباره تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا به لارک و پاسخ دفاعی ایران اعلام کرد: ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه یک‌شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، به بخش‌هایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد. در واکنش به این تجاوز نظامی و طبق حق ذاتی دفاع مشروع، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا به لارک، که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل را برای ایفای مسئولیت‌هایشان جهت پاسداشت صلح و امنیت بین‌المللی و پاسخگو کردن طرف متجاوز یادآور می‌شود. وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و کلیه دولت‌هایی که مراتب نگرانی خود را از ادامه ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز ابراز کرده‌اند یادآور می‌شود که تنها عامل ناامن ‌شدن مسیر کشتیرانی در منطقه، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است که با حمله به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) شروع شد و در ۶ ماه گذشته به اشکال مختلف از جمله محاصره دریایی و سایر اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه ادامه یافته است.

وزارت امور خارجه کشورمان تاکید می‌کند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد. بدیهی است مسئولیت کامل پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه جدید آمریکا و تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه ایران، متوجه رژیم آمریکا و کلیه طرف‌هایی است که به هر نحوی در تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و متخلفانه آمریکا همدستی و مشارکت می‌کنند.

پای بیگانگان و متجاوزان را قطع می‌کنیم

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تجاوز یک‌شنبه شب ارتش تروریستی آمریکا علیه تمامیت ارضی ایران اظهار داشت: این اقدامات تجاوزکارانه پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد. ما این تجاوز را در چارچوب تجاوز نظامی علیه کشورمان می‌بینیم و طبیعتا همانگونه که نیروهای مسلح غیور ثابت کردند، به هرگونه تجاوز علیه تمامیت ارضی در هر سطحی که باشد به صورت قاطعانه پاسخ داده خواهد شد.غریب‌آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: پای بیگانگان باید از این منطقه قطع شود و متجاوزان باید درس‌های جدی بگیرند تا دیگر تجاوزات خودشان را علیه کشور ما تکرار نکنند.