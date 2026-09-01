یک نفر در کاشان در اثر مسمومیت گاز حاصل از موتور ژنراتور فوت کرد

سیدمحمدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در پی قطعی‌های مکرر برق، هر روز شاهد بستری شدن چندین بیمار با مسمومیت شدید ناشی از گاز مونوکسیدکربن تولیدشده توسط ژنراتورها و موتورهای برق در بخش اورژانس هستیم.

وی ابراز کرد: متأسفانه طی هفته‌های اخیر نیز یک فرد جوان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده نادرست از موتور برق جان خود را از دست داده است.

متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه گاز مونوکسیدکربن بی‌رنگ، بی‌بو و فاقد خاصیت تحریک‌کنندگی دستگاه تنفسی است، تصریح کرد: این ویژگی موجب می‌شود فرد بدون آنکه متوجه خطر شود، در معرض غلظت بالای این گاز قرار گرفته و دچار بیهوشی، آسیب قلبی و مغزی و در نهایت مرگ شود.

وی تأکید کرد: موتورهای برق بنزینی و دیزلی به هیچ عنوان نباید در فضاهای بسته از جمله منزل، مغازه، دفتر کار، سوله، پارکینگ، زیرزمین، پاسیو، نورگیر، راه‌پله و راهرو مورد استفاده قرار گیرند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: حتی باز بودن در پارکینگ یا بالا بودن کرکره، استفاده از پنکه و باز گذاشتن بخشی از پنجره نیز ایمنی لازم را در برابر تجمع مونوکسیدکربن ایجاد نمی‌کند.

وی تصریح کرد: ژنراتور باید فقط در فضای کاملاً باز و در فاصله ایمن حداقل ۶ تا هفت متر از پنجره‌ها، درها، منافذ و دریچه‌های کولر قرار گیرد و جهت خروجی اگزوز نیز نباید به سمت ساختمان باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر ضرورت توجه جدی شهروندان، بازاریان، صاحبان مشاغل و مدیران ساختمان‌ها به این هشدارها گفت: چند ساعت روشنایی نباید به قیمت به خطر افتادن جان افراد تمام شود و رعایت اصول ایمنی هنگام استفاده از موتور برق می‌تواند از بروز حوادث مرگبار پیشگیری کند.

وی از شهروندان خواست این هشدارهای ایمنی را به‌ویژه برای افرادی که در منازل، واحدهای صنفی و محیط‌های کاری از موتور برق استفاده می‌کنند، اطلاع‌رسانی کنند.