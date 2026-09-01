به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت‌اله بهمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از شکایت تعدادی از شهروندان درباره کلاهبرداری تحت عنوان دریافت بیعانه پیش‌فروش مسکن در سایت دیوار، کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از جلب اعتماد خریداران و دریافت مبالغ کلان، گوشی خود را خاموش و آگهی‌ها را حذف می‌کرد.

سرهنگ بهمنی هشدار داد: شهروندان در معاملات حساسی مانند خرید مسکن و خودرو، حتما به صورت حضوری اقدام کرده و پیش از اطمینان کامل، هیچ مبلغی را به عنوان بیعانه واریز ننمایند.

پیش از این نیز رییس پلیس فتا خوزستان نسبت به شگرد جدید کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند «دریافت وام مهربانی» به شهروندان هشدار داده بود.