چرخش دشمن به سوی عملیات روانی و وظایف ما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته، با مشکلاتی که دشمنان و در رأس آنها آمریکا برایش به‌وجود آورده‌اند مقابله کرده و از همه این مشکلات و موانع عبور کرده است. این در حالی است که هرگاه دشمنان این مرز و بوم، از همان ابتدای انقلاب، طرح و توطئه‌ای تدارک می‌دیدند، همیشه با تاکید ادعا می‌کردند این آخرین مرحله از حیات نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و با تحریم‌ها و موانعی که اعمال شده، نظام جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه نمی‌تواند از این موانع عبور کند و به پایان عمر خود خواهد رسید. ‌آخرین تجربه در این زمینه صحبت‌هایی است که ترامپ چند ماه قبل در آغاز حمله نظامی سنگین آمریکا و صهیونیست‌ها مطرح کرد و به خودش و همفکرانش این نوید را داد که با این حمله و هجوم بسیار سنگینی که به ایران در حال انجام است، حتما نظام جمهوری اسلامی از پای درخواهد آمد و مردم ایران تسلیم خواهند شد و ما بر سرنوشت و نفت آنها حاکم خواهیم شد.

‌شش ماه از این ماجرا می‌گذرد و همه مردم دنیا مشاهده کردند که ایران توانست به‌خوبی از پس این هجوم سنگین نظامی بربیاید و نه‌تنها شکست نخورد بلکه امروز در نگاه تحلیلگران بین‌المللی، به‌عنوان پیروز قطعی این میدان و مبارزه شناخته می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد ایران مسیر رشد و ترقی و قوی شدن را با فرمان ولایت در نهایت هوشمندی پیموده و امروز در مرحله‌ای از قوت و اقتدار قرار دارد که می‌تواند در برابر توطئه سنگین نظامی و اقتصادی به‌خوبی مقاومت کند و در نهایت شگفتی همه کارشناسان دنیا دشمنانی چون آمریکا، رژیم صهیونی و ناتو را به عقب براند و به آنها ضربات محکمی وارد کند.

تهاجم همه‌جانبه نظامی به ایران آوردگاهی شد برای اثبات عملی این‌که با در نظر داشتن مؤلفه‌های مختلف قدرت (مولفه نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) ایران تا چه حد قدرتمند است و از این نظر همه ما باید با اعتماد به‌نفس لازم ضمن پیگیری افزایش نقاط قوت و تداوم مسیر قدرت افزایی، پیشرفت‌ها و نقاط قدرت برای همه مردم دنیا و همچنین افکار عمومی داخلی روایت کنیم.

مسلما در این زمینه نمی‌توان منکر شد ما نقاط ضعفی هم داریم اما براساس واقعیات موجود، نقاط قوت‌مان بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نقاط ضعف ما بوده و شاهد این ادعا، پیروزی‌های خیره‌کننده ملت در برابر طیف بسیار وسیع و متنوع توطئه‌های دشمنان است به‌گونه‌ای که این ملت نه‌تنها عقب ننشست بلکه در تمامی زمینه‌ها توانست با دستیابی به موفقیت‌های خیره‌کننده دشمنان به استیصال بکشد. ‌از همین حیث یکی از وظایف ذاتی مسئولان و صاحب‌نظران این است که نقاط قوت را جهت ترغیب و روحیه‌افزایی ملت و دوستداران ایران در سراسر جهان به تفصیل تبیین کنند.

به‌ویژه این‌که دشمن متوهم ما در روزها و ماه‌های اخیر، روی عملیات روانی بسیار متمرکز است. چرخش دشمن به‌سوی این جنس از عملیات ناشی از استیصال و شکست مفتضحانه‌ای که در عرصه عملیات نظامی و اقتصادی متحمل شده است و به‌وضوح و به اقرار کارشناسان بین‌المللی نه‌تنها به اهداف خود علیه این ملت دست نیافته و از شکستن سد نفوذ ناپذیر تاب‌آوری و مقاومت پولادین مردم بصیر ایران بازمانده است بلکه ضعف و سستی ساختار نظامی در برابر قدرت ایران برای همه رقبای دشمنان ما آشکار شده و دروغین بودن هژمونی غرب باعث بیداری بسیاری از اذهان شده است و جایگاه ایران در جهان ارتقا بی‌سابقه‌ای یافته است.