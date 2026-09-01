به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح خط تولید خودروهای سواری و تجاری سنگین در قزوین اظهار کرد: راه‌اندازی این واحد تولیدی نمونه‌ای از توان بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، صنعت و کارآفرینی است و امروز شاهد یک اتفاق خوب در عرصه تولید کشور هستیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد، افزود: سرمایه‌گذار و تولیدکننده بیش از هر چیز به دو موضوع نیاز دارد؛ نخست فراهم شدن تسهیلات و دوم برداشته شدن موانع. اگر دولت این دو مسیر را برای بخش خصوصی هموار کند، این بخش توانایی لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد اشتغال را دارد.

وزیر کشور با اشاره به تجربه خود از بازدید واحدهای خودروسازی در ایران و اروپا ادامه داد: کارخانه‌ها و مجموعه‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور دیده‌ام و مجموعه‌ای که امروز در قزوین به بهره‌برداری رسید نیز از نمونه‌های موفقی است که با تلاش و جدیت فعالیت کرده است.

مومنی با اشاره به روند فعالیت این واحد صنعتی گفت: این مجموعه فعالیت خود را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز کرده و از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ خطوط تولید خودروهای سنگین از جمله کامیون و خودروهای سواری را راه‌اندازی کرده است.

وی سرعت اجرای این طرح را قابل توجه دانست و افزود: اینکه یک مجموعه تولیدی در فاصله‌ای حدود دو سال به این مرحله برسد، اتفاق بزرگی است و نشان می‌دهد بخش خصوصی کشور از توان و ظرفیت بالایی برای اجرای طرح‌های صنعتی برخوردار است.

وزیر کشور تصریح کرد: تولیدکننده کار خود را بلد است و وظیفه بخش دولتی این است که موانع را از پیش پای او بردارد.

مومنی با انتقاد از گرفتار شدن سرمایه‌گذاران در فرآیندهای اداری اظهار کرد: نباید اجازه دهیم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وقت و انرژی خود را در بروکراسی و پیچ‌وخم‌های اداری از دست بدهند؛ اگر موانع برداشته شود، بخش خصوصی می‌تواند سایر مراحل کار را با توان خود پیش ببرد.

وی هشدار داد: وقتی سرمایه‌گذار برای حل مسائل خود گرفتار فرآیندهای اداری می‌شود، ممکن است از ادامه کار منصرف شود و سرمایه خود را به نقطه دیگری حتی خارج از کشور منتقل کند؛ بنابراین مدیران باید پیش از تبدیل شدن مشکلات به بحران، برای رفع آنها اقدام کنند.

وزیر کشور تأکید کرد: تولیدکنندگان باید بتوانند مسائل خود را مستقیم با مسئولان مطرح کنند و مسئولان نیز باید حتی یک گام جلوتر از آنها حرکت کنند و موانع احتمالی را پیش از آنکه به مشکل جدی تبدیل شوند، برطرف کنند.

مومنی در ادامه از استانداران خواست حضور بیشتری در محیط‌های تولیدی داشته باشند و گفت: استانداران سراسر کشور باید حداقل یک روز در هفته را به‌صورت اختصاصی به حوزه صنعت و تولید اختصاص دهند و با حضور در واحدهای صنعتی، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را از نزدیک پیگیری کنند.

وی با اشاره به عملکرد مدیریت استان قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه در قزوین رویکرد رفع موانع و همراهی با تولید به شکل ملموسی دنبال شده و مجموعه مدیریتی استان با توان در کنار صنایع و کارآفرینان قرار گرفته است.

وزیر کشور همچنین با تشبیه تولیدکنندگان به نیروهای خط مقدم پیشرفت کشور گفت: همان‌طور که نیروهای مسلح در عرصه دفاعی برای ایجاد توانمندی و قدرت کشور تلاش کرده‌اند، تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز سربازان خط مقدم ایران عزیز هستند و باید از آنها پشتیبانی شود.

مومنی با تأکید بر نقش دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: باید برای تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کنیم، نه برای مسئولان.

وی توضیح داد: منظور از فرش قرمز، فراهم کردن تسهیلات و برداشتن موانع از سوی دولت است و بخش خصوصی نیز دقیقاً همین دو انتظار را از نظام اداری دارد.

وزیر کشور در ادامه به دستاوردهای این مجموعه در زمینه داخلی‌سازی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان داخلی‌سازی در بخش کامیونت به ۳۰ درصد و در بخش خودروهای سواری به ۲۱ درصد رسیده است.

مومنی دستیابی به این میزان ساخت داخل در مدت کوتاه را ارزشمند دانست و افزود: توسعه صنعت خودرو تنها به یک کارخانه محدود نمی‌شود، بلکه موجب فعال شدن زنجیره‌ای از صنایع و کارگاه‌های تولید قطعات و خدمات مرتبط خواهد شد.

وی همچنین ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۰۰ نفر در این مجموعه را مورد توجه قرار داد و گفت: این میزان اشتغال مستقیم اهمیت زیادی دارد و با توجه به زنجیره گسترده صنعت خودرو، توسعه این مجموعه می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری را در صنایع پایین‌دستی ایجاد کند.

وزیر کشور در پایان تأکید کرد: اگر دولت مسیر تولید را تسهیل کند و موانع اداری و مالی را از پیش پای سرمایه‌گذاران بردارد، بخش خصوصی ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی کشور را در اختیار دارد.