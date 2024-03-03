حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از تاریخ پنجم لغایت یازدهم اسفندماه سال جاری ۱۷ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست، ابراز داشت: واژگونی خودرو در صدر حوادث ترافیک جاده‌ای استان سمنان قرار دارد.

وی افزود: فوتی تصادفات رانندگی هفته گذشته نیز نیز مربوط به واژگونی لودر و جان باختن راننده در روستای کروس بالا ایوانکی بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بیشترین مجروحان حادثه مربوط به تصادف دو خودرو با یکدیگر است، ابراز داشت: تصادف پراید با تریلی در کیلومتر ۶۵ فیروزکوه به سمنان شش مصدوم برجای گذاشته است.

درخشان ضمن بیان اینکه امدادگران طی مدت مذکور در ۴۹ مأموریت امداد و نجات حضور داشتند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ مورد به حوادث برف و کولاک مربوط می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه ۱۵۴ نیروی عملیاتی طی یک هفته اخیر در حوادث مختلف حضور داشتند، افزود: آمبولانس‌های هلال احمر نیز ۱۰ نفر را به مراکز درمانی انتقال دادند.