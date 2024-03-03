انتقال ۹ مادر باردار از سیلاب به مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، با بیان اینکه در حادثه سیل دشتیاری، ۳۹ مادر باردار به مناطق امن و ۹ مادر باردار و همچنین ۶ بیمار دیابتی توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند، افزود: نیروهای اورژانس در این حادثه به ۱۲ نفر از افراد گرفتار در سیلاب کمک کرده و آنها را نجات دادند.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ۵ تا ۹ اسفند با دریافت هشدار از سازمان هواشناسی، به تمام مراکز EOC(مرکز هدایت عملیات بحران) دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت تأثیر و معین اعلام آماده باش کردیم.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اعزام تیم‌های ارزیاب حوزه سلامت به مناطق آسیب دیده و همچنین ارزیابی هوایی مناطق سیل زده توسط اورژانس هوایی، خاطرنشان کرد: در این حادثه ۵ دستگاه آمبولانس پشتیبان، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک فروند بالگرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ۵ تیم بهداشتی شامل بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت خانواده و دو تیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.

میعادفر از وارد شدن آسیب به ۱۸ مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه‌های اورژانس در این منطقه خبر داد و گفت: سیلاب و فعالیت آمبولانس‌ها در سیلاب اخیر منجر به آسیب دو دستگاه آمبولانس در بریس و درگس شده است.

وی خاطرنشان کرد: خدمات حوزه سلامت به بیماران و مصدومین توسط اورژانس هوایی و قایق در حال انجام است و همزمان با فروکش کردن سیلاب در اکثر مناطق، تیم‌های بهداشت محیط در حال معدوم سازی بهداشتی لاشه‌های احشام سبک و سنگین هستند.