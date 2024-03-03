‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با سرقت گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در سراسر کشور با جدیت در برخورد با سرقت‌های مهم عمل می‌کنند، به طوری که موفق شدند میزان کشفیات کل سرقت‌ها را ۳۵ درصد افزایش دهند. همچنین وقوع سرقت‌ها در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وی از رشد ۳۳ درصدی کشف به کشف سرقت در مدت مذکور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سرقت‌های منزل و اماکن احساس ناامنی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند، با اقدامات مؤثر کارآگاهان مبارزه با سرقت در سراسر کشور وقوع این سرقت‌ها ۱۲ درصد کاهش یافت.

رئیس پلیس آگاهی فراجا بهترین عملکرد کشف را در این بازه زمانی مربوط به سرقت اتومبیل با ۸۷ درصد عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۸ درصد از مجموع سرقت‌های واقعه در کشور مربوط به سرقت‌های خرد است. همچنین از اول سال با اجرای طرح‌های مختلف مبارزه با خریداران اموال مسروقه تعداد زیادی از مالخران دستگیر و به مراجع قضائی معرفی و اموال کشف شده نیز به مال باختگان تحویل داده شده است.

قنبری در ادامه با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های سرقت در استان‌ها با استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی پیگیری و کشف می‌شود، گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی و همچنین با بهره گیری از روش‌های علمی و آزمایشگاهی، با کشف سرقت رضایت حداکثری مردم را جلب می‌کنند.

وی با بیان اینکه پلیس با هنجارشکنان و کسانی که نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم می‌زنند قاطعانه برخورد می‌کند، گفت: بیشترین مأموریت‌های پلیس آگاهی، مبارزه با سرقت است که به صورت جهادی روبه جلو حرکت می‌کنیم تا بتوانیم امنیت و آرامش را برای مردم عزیز ایجاد کنیم.

* الناز برکاتی