به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نام گذاری ۱۵ الی ۲۳ اسفند به نام هفته منابع طبیعی و تبریک این هفته گفت: وقتی از امنیت غذایی صحبت می‌شود عمدتاً همه توجهات به اراضی قابل کشت معطوف می‌شود که از محصولات آنها استفاده می‌شود اما باید به این مسئله توجه کرد که اراضی ملی و مراتع نیز نقش و تأثیر بسیار زیادی در امنیت غذایی دارد. اگر ظرفیت این مراتع و اراضی نبود، فعالیت‌های کشاورزان به تنهایی نمی‌توانست امنیت غذایی را تأمین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: وقتی از امنیت غذایی بحث می‌شود باید به دو عامل تولید بیشتر توجه کنیم. هر چند که عوامل مختلف در تولید تأثیرگذار است اما آب و خاک بیشترین تأثیر را در تولید دارند. در خصوص آب اطلاع رسانی مناسبی انجام شده است و همگان به این باور رسیده‌اند که اگر آب نباشد حیات هم وجود نخواهد داشت اما در مورد خاک این اتفاق آنچنان که باید رخ نداده است و نتوانسته‌ایم حساسیت موضوع را به صورت کامل منتقل کنیم.

فتحی اضافه کرد: این خاک است که باید آب را در خود نگه دارد، از تبخیر آن جلوگیری کند و آن را با فعل و انفعالاتی که انجام می‌دهد در اختیار گیاهان و حیوانات قرار دهد تا غذای مورد نیاز تأمین شود بنابراین اگر به این مسئله توجه داشته باشیم به ارزش و اهمیت منابع طبیعی بیشتر پی می بریم.

وی افزود: مساحت آذربایجان شرقی ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار هکتار است که از این میزان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی است که کشاورزان عزیز در این اراضی با تلاش و کوشش غذای مورد نیاز مردم را تأمین می‌کنند. نزدیک به ۱۱۵ هزار هکتار مساحت باغات و ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار هکتار مرتع داریم و ۱۶۴ هزار هکتار نیز مساحت جنگل‌های استان است. جمعیت استان حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که سرانه اراضی زراعی، باغی و جنگلی نزدیک به یک هکتار اختصاص می‌یابد. این آمار می‌تواند حساسیت موضوع را به ما نشان دهد که باید تلاش کنیم تا این اراضی را حفظ کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: سازمان مراتع و جنگل‌ها در سطح کشور و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان‌ها ملزم به انجام سه وظیفه عمده برای حراست از اراضی شدند. حفظ و نگهداری از عرصه‌های ملی، احیا جنگل‌ها و عرصه‌های ملی و توسعه و بهره برداری از این جنگل‌ها دیگر وظیفه‌ای است که برای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری تعریف شده است.

فتحی اضافه کرد: اولین وظیفه که حفظ و نگهداری است با توجه به تعداد نیرویی که این ادارات بر عهده دارند به خوبی انجام می‌شود البته نباید از این مسئله غافل شد که نقش مردم و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در حفظ و نگهداری مراتع و جنگل‌ها بسیار مهم و حیاتی است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف منابع طبیعی و آبخیزداری جلوگیری از تعرض افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی ملی و جنگل‌ها است. در سال جاری نزدیک به ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود رفع تصرف شده و به دولت بازگردانده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان و شورای حفظ بیت المال برای اهتمام ویژه در صیانت از اراضی ملی و اجرای قانون حدنگار گفت: اقدام ویژه ای دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد سنددار کردن اراضی ملی بود که برای همه عرصه‌های ملی سند شش دانگ صادر شد که با تلاش‌های رئیس کل دادگستری و همکاری اداره کل ثبت اسناد و منابع طبیعی و آبخیزداری انجام دادند میسر شد که این اقدام یکی از روش‌های پیشگیری از تعرض به اراضی ملی است.

فتحی بیان کرد: وظیفه دیگر حفظ و احیا اراضی ملی و جنگل‌ها است که اگر احیا این عرصه‌ها صورت نگیرد و طرح تعادل دام و مرتع اجرا نشود و بهینه استفاده نکنیم نسل‌های بعد و حتی نسل حاضر با مشکل مواجه خواهند شد اگر چه که فعالیت‌های دامداران، روستاییان و عشایر در تولید پروتئین مورد نیاز مردم شایسته تجلیل و تقدیر است اما نباید مصرف بهینه و تعادل بین مرتع و دام را فراموش کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: طرحی به نام دام و مرتع اجرایی می‌شود تا بین ظرفیت موجود و استفاده‌ای که از منابع طبیعی و مراتع اتفاق می‌افتد تعادل برقرار شود. همکاران منابع طبیعی با همکاری جوامع محلی در مراتع بذرپاشی می‌کنند تا بتوانند این مراتع را همیشه حفظ کنند. چون این اقدامات خارج از شهرها و روستاها اتفاق می‌افتد شاید در نگاه و افکار عمومی چندان جایگاه نداشته باشد ولی اقداماتی است که با تلاش همکاران ما انجام می‌شود تا مراتع از پوشش گیاهی مناسب برخوردار باشند. پوشش گیاهی مناسب در مراتع باعث می‌شود که کوچک‌ترین بارندگی به سیل‌ها منجر نشود.

فتحی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی امسال ۸۲ میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری در قالب ۱۶ پروژه هزینه کرده است و این طرح‌ها با همکاری جوامع محلی در بیشتر شهرستان‌ها اجرایی شده است. این طرح‌ها به تغذیه آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از پر شدن سدها با رسوبات کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: همکاران ما در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی علاوه بر اینکه برای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی تلاش می‌کنند، در راستای توسعه و بهره برداری از این منابع نیز کوشش می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های بشری روی زمین اتفاق می‌افتد ادامه داد: همکاران خدوم ما در منابع طبیعی تلاش می‌کنند به منظور توسعه پایدار، اراضی را در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی قرار دهند و امسال ۱۴ هزار هکتار اراضی برای مسکن ملی، ۲۲۰ هزار هکتار توسعه مسکن روستایی، ۸ هزار هکتار برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی مثل طرح‌های صنعتی، دامپروری، گلخانه، احداث باغات و … اختصاص یافته است.

فتحی به اقدامات کمیسیون رفع تداخل استان نیز اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در تلاش است تا در زمینه اراضی حق کسی ضایع نشود.

وی با اشاره به مساحت ۱۳۰ هزار هکتاری جنگل‌های ارسباران افزود: قبل از انقلاب ظلمی که به جنگل‌های ارسباران شده است در تاریخ ماندگار است. اشخاص بومی مجبور بودند برای تأمین سوخت مورد نیاز از چوب جنگل‌ها استفاده کنند چون سوخت جایگزین تعریف نشده بود قسمت عمده‌ای از جنگل‌ها از بین می‌رفت و رژیم منحوس پهلوی به حوزه حفاظت از محیط زیست توجه نداشت. اما بعد از انقلاب سوخت‌های جایگزین و حتی انرژی‌های خورشیدی باعث شد تا شاهد احیای جنگل‌ها باشیم.

فتحی ادامه داد: در حوزه جنگل دولت محترم کاشت یک میلیارد اصله نهال را در اوایل خدمتش مطرح کرد و در استان حدود ۲۰ میلیون اصله نهال تولید شده است که نسبت به سال‌های گذشته در حوزه جنگل کاری رشد چشمگیری وجود داشته است و بیشتر از ۵۰ سال گذشته همکاران منابع طبیعی با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌ها و عموم مردم به کاشت نهال اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کاشت نهال در آموزه‌های دینی نیز تاکید شده است گفت: در هفته منابع طبیعی با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش به منظور درختکاری اقدامات خوبی انجام می‌گیرد تا بتوانیم فضای سبز شهری را توسعه بدهیم و همچنین گونه‌های سازگار با شرایط کم آبی مثل عناب و سنجد را بکاریم تا ضمن توسعه فضای سبز، حفاظت از منابع آبی نیز مدنظر باشد.

فتحی اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری فرهنگ منابع طبیعی را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم تا با بهره گیری از ظرفیت عامه مردم در احیا و حفظ منابع طبیعی کوشا باشم و منابع را برای استفاده نسل حاضر و برای نسل‌های آتی حفظ کنیم.