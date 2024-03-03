به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه شهرستان مشگینشهر به شرح زیر اعلام کرد:
مجموع آرای قطعی ۱۹ نامزد حوزه انتخابیه شهرستان مشگینشهر
۱- آقای «بابک رضازاده»، ۱۷۰۰۷ رأی،
۲- آقای «یونس اسدی»، ۳۱۶۱۰۶
۳- آقای «صفر جعفرزاده»، ۴۱۰۸۶ رأی
۴- آقای «محمود عباسزاده»، ۵۶۷۶۴ رأی
۵- آقای «یوسف فصیحی»، ۴۸۶۴ رأی
۶- آقای «ولی قاسمی»، ۴۲۷۱ رأی
۷- آقای «داریوش طهماسبی آقبلاغی»، ۱۱۰۸ رأی
۸- آقای «یاسر علمی میزان»، ۷۹۶ رأی
۹- آقای «رضا محمودی»، ۴۷۵ رأی
۱۰- خانم «آزاده زیرک»، ۴۳۰ رأی
۱۱- آقای «حسن رضازاده خیاوی»، ۳۰۰ رأی
۱۲- آقای «عبدالعلی حسنزاده»، ۲۵۸ رأی
۱۳- خانم «مهین کاظمی لنجآبادی»، ۲۱۶ رأی
۱۴- آقای «علیرضا فروغیان»، ۱۷۹ رأی
۱۵- آقای «حسین پیری ایواتلو»، ۱۵۵ رأی
۱۶- آقای «علی شهبازپور درابی»، ۱۴۵ رأی
۱۷- آقای «علی عباسنژاد»، ۷۴ رأی
۱۸- آقای «محمدرضا پناهزاده خیاوی»، ۷۱ رأی
۱۹- آقای «شهرام لطفی احمدآبادی»، ۳۹ رأی
به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات از مجموع آرای مأخوذه ۶۶۹۰۵ رأی صحیح، «بابک رضازاده» توانست به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.
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