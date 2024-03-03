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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۱۹

سهم ویژه نفت و گاز در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲

سهم ویژه نفت و گاز در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد از محل تولید و صادرات نفت و میعانات گازی، تولید گاز و تأمین خوراک موردنیاز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به انجام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست مدیران ارشد این شرکت با اشاره به تحقق این رشد اقتصادی، گفت: شرکت ملی نفت ایران به معنای واقعی کلمه اثبات کرده است که پیشران توسعه اقتصادی کشور است.

وی ضمن تاکید بر فرآیند افزایش تولید و ضرورت توسعه میدان‌های نفت و گاز اظهار کرد: نگهداشت، رکن اصلی فعالیت‌های ماست؛ اما برای افزایش تولید و غلبه بر کاهش‌های طبیعی، باید سریع تصمیم گیری و اقدامات لازم انجام شود. شرکت ملی نفت ایران از توانمندی‌های زیادی برخوردار است و به همان نسبت نیز انتظارات بالایی از عملکرد این شرکت مدنظر است؛ برهمین مبنا باید تلاش کرد تا با آمادگی کامل برای انجام مأموریت‌های خود در سال ۱۴۰۳ حاضر شویم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف بلندمدت در صنایع نفت و گاز، باید عملکرد اجرایی بخش‌های مختلف در شرکت ملی نفت مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق قرار گیرد، تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات با مدیران ارشد این شرکت نیز، افزایش میزان بهره‌وری متناسب با نیازها و ضوابط سازمانی است.

خجسته‌مهر ادامه داد: عمده آسیب‌هایی که متوجه سازمان است در دو بخش درون و برون سازمانی قابل ارزیابی است که با توجه به محدودیت زمان، لازم است تا در عرصه رفع مشکلات درون سازمانی به عنوان گام اول در ارتقای بهره‌وری سازمان اقدام شود. برای تحقق عنصر بهره‌وری، باید درک واقع‌بینانه‌ای از شرایط موجود داشته باشیم و سطح بهره‌وری سازمانی را متناسب با نیازها ارتقا دهیم.

خجسته‌مهر در پایان ضمن قدردانی از حضور پرشور کارکنان شرکت ملی نفت ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اظهار امیدواری کرد تا با همگرایی میان نمایندگان مردم در مجلس و مجموعه صنعت نفت به عنوان رکن اصلی اقتصادی کشورمان نتایج خوبی برای مردم حاصل شود.

کد مطلب 6045227
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • فرشاد IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
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      ملت شریف ایران طبق آماری که خوددولت میدهدروزانه یک میلیون پانصدهزاربشکه نفت صادرمیشود این راضربدر ۷۵دلاروسپس ضربدر ۵۰هزارتومان کنید ببینید چه رقم شگفت انگیزی بدست خواهدآمدچراسفره مردم هرروز بجای وسیع ترشدن بیشترآب میرود جواب ساده است ازگوشه کنارایران عزیزما سالی ۷تاهشت ابراختلاس میرویدسالی بیست تاسی
    • فرشاد IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      برداشت ابرمیلیاردی باوجاهت ومجوز صورت میگیرد درآخردولت عزیزما به چه زحمت وتلاشی با اضافه کردن چندین ردیف مالیاتی دست درجیب هموطنان مینمایدومخارج کشور راتامین میکندواین همه درآمددلاری هم معلوم نیست توسط کدام شعبده باز یاجادوگری محومیشودتلاش جناب رییسی قابل تقدیراست ایشان تلاش وافری میکندقصدخدمت به مر
    • فرشاد IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
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      به مردم دارد تمام تلاش خودرابرای اجراوپیاده سازی فرامین مقام معظم رهبری انجام میدهداماحجم اختلاسهای پیداوپنهان ودستهای متعدد تاکتف دربیت المال رفته بقدری زیادهستندکه این بزرگوارحربف نمیشودایکاش ایشان دوباره به قوه قضایی برگردد وحالا که دقیق میداندچه کسانی چه مقدار ازبیت المال رامفت ومجانی میخورندبات
    • علی کامی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      آقا همش از سهم صحبت می‌کنید برا فرزندان جانباز که بیکارن تدابیری بیاندیشین...مگه از نفت و گاز کشور هیچ سهمی ندارن فقط برا جنگ و دفاع از کشور سهیمن....آقا بیشتر بشینید و برنامه بریزید

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