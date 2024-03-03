سهم ویژه نفت و گاز در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست مدیران ارشد این شرکت با اشاره به تحقق این رشد اقتصادی، گفت: شرکت ملی نفت ایران به معنای واقعی کلمه اثبات کرده است که پیشران توسعه اقتصادی کشور است.
وی ضمن تاکید بر فرآیند افزایش تولید و ضرورت توسعه میدانهای نفت و گاز اظهار کرد: نگهداشت، رکن اصلی فعالیتهای ماست؛ اما برای افزایش تولید و غلبه بر کاهشهای طبیعی، باید سریع تصمیم گیری و اقدامات لازم انجام شود. شرکت ملی نفت ایران از توانمندیهای زیادی برخوردار است و به همان نسبت نیز انتظارات بالایی از عملکرد این شرکت مدنظر است؛ برهمین مبنا باید تلاش کرد تا با آمادگی کامل برای انجام مأموریتهای خود در سال ۱۴۰۳ حاضر شویم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف بلندمدت در صنایع نفت و گاز، باید عملکرد اجرایی بخشهای مختلف در شرکت ملی نفت مورد بررسی و آسیبشناسی دقیق قرار گیرد، تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات با مدیران ارشد این شرکت نیز، افزایش میزان بهرهوری متناسب با نیازها و ضوابط سازمانی است.
خجستهمهر ادامه داد: عمده آسیبهایی که متوجه سازمان است در دو بخش درون و برون سازمانی قابل ارزیابی است که با توجه به محدودیت زمان، لازم است تا در عرصه رفع مشکلات درون سازمانی به عنوان گام اول در ارتقای بهرهوری سازمان اقدام شود. برای تحقق عنصر بهرهوری، باید درک واقعبینانهای از شرایط موجود داشته باشیم و سطح بهرهوری سازمانی را متناسب با نیازها ارتقا دهیم.
خجستهمهر در پایان ضمن قدردانی از حضور پرشور کارکنان شرکت ملی نفت ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اظهار امیدواری کرد تا با همگرایی میان نمایندگان مردم در مجلس و مجموعه صنعت نفت به عنوان رکن اصلی اقتصادی کشورمان نتایج خوبی برای مردم حاصل شود.
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