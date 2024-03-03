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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۱

آیت الله نوری همدانی:

«آیت الله امامی کاشانی»عمر با برکت خود را در خدمت به اسلام گذراند

«آیت الله امامی کاشانی»عمر با برکت خود را در خدمت به اسلام گذراند

قم-مرجع تقلید شیعیان گفت:«آیت الله امامی کاشانی» عمر با برکت خود را در مسیر خدمت به اسلام ناب گذراند و در نهضت امام راحل فداکاری های بسیار نمود و به جامعه علمی نیز خدمات ماندگاری انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله حسین نوری همدانی در پی ارتحال آیت الله محمد امامی کاشانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی آیت الله آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی «رحمت الله علیه» که عمر با برکت خود را در مسیر خدمت به اسلام ناب گذراند و در نهضت امام راحل «رحمت الله علیه» فداکاری‌های بسیار نمود و به جامعه علمی کشور نیز خدمات ماندگاری انجام داد موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب درگذشت این شخصیت محترم و اثر گذار را به حوزه‌های علمیه و وابستگان محترمشان و همه ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6045275

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