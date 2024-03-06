«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مردم با حضور گسترده خود پای صندوق‌های رأی در انتخابات اخیر، نقشه‌های دشمنان جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کردند، اظهار کرد: مردم ما یک بار دیگر با حماسه‌سازی خود، جواب محکمی به دشمنان این مرز و بوم دادند و به آنان فهماندند که پای ارزش‌های اسلام و انقلاب ایستاده‌اند و فریب دسیسه‌های آنان را نمی‌خورند.

وی با بیان اینکه حضور پر شور و نشاط مردم به ویژه جوانان در انتخابات ۱۱ اسفند پاسخ محکمی به دشمنان داد تا دیگر به فکر راه انداختن پروژه تحریم انتخابات در ایران نباشند، ادامه داد: مشارکت و حضور مردم در انتخابات اخیر بسیار خوب بود و ما ضمن آنکه باید قدردان مردم باشیم، باید خدمتگزاری صادق به مردم را همواره مد نظر داشته باشیم و مجلس آینده نیز باید در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: پیام حضور گسترده مردم در انتخابات برای دولتمردان هم این بود که بیش از گذشته به مردم خدمت کنند و در راستای حل مشکلات آنان گام بردارند.

وی افزود: مردم با حماسه‌آفرینی و حضور و مشارکت گسترده خود در انتخابات، رسالت‌شان را به خوبی انجام دادند و الان نوبت مدیران، مسؤولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که قدر رأی مردم را بدانند و برای رفع مشکلات کشور اقدامات لازم را انجام دهند و از هیچ تلاشی برای برون‌رفت کشور از مشکلات مضایقه نکنند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی درباره آرایش سیاسی مجلس آینده، گفت: مجلس محل تضارب آرا و اندیشه‌ها است و باید هم این‌گونه باشد؛ باید درباره موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مجلس بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری صورت گیرد. مجلس یکدست و یکپارچه اصلاً خوب نیست و باید صدای اقشار مختلف در مجلس شنیده شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه گرایش‌های سیاسی متنوعی به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، مجلس آینده پر چالش خواهد بود. قطعاً اصلاح‌طلبان در مجلس آینده فراکسیون تشکیل خواهند داد و احتمال دارد نیروهای انقلابی مجلس دوازدهم نیز «دو فراکسیون سیاسی» مجزا تشکیل دهند.

جوکار درباره ریاست مجلس دوازدهم نیز توضیح داد: از الان نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه فردی بر کرسی ریاست مجلس دوازدهم بنشیند، نیاز به اطلاعات بیشتری داریم تا بتوانیم تحلیل درستی در این زمینه داشته باشیم.