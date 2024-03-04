۱۵ شهرداری در خوزستان به مراجع قضائی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرشکار در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ شهرداری در استان را به دلیل مدیریت نکردن اصولی و صحیح پسماندها و ایجاد آلودگی محیط زیست، به مراجع قضائی معرفی کرده است.

وی گفت: با توجه به اهمیت بررسی و نظارت بر شیوه مدیریت پسماندها در شهرهای خوزستان، اقدامات شهرداری‌های استان بنا بر قانون مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۲ بررسی و پس از اینکه مهلت‌های قانونی برای آن‌ها اعمال شد، به دلیل اجرا نکردن اقدامات مؤثر ۱۵ مورد شکایت قضائی علیه شهرداری‌ها در مراجع قضائی استان ثبت شد.