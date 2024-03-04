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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۴۸

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

۱۵ شهرداری در خوزستان به مراجع قضائی معرفی شدند

۱۵ شهرداری در خوزستان به مراجع قضائی معرفی شدند

اهواز- مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ شهرداری در استان به دلیل مدیریت نکردن اصولی و صحیح پسماندها و ایجاد آلودگی محیط زیست، به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرشکار در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ شهرداری در استان را به دلیل مدیریت نکردن اصولی و صحیح پسماندها و ایجاد آلودگی محیط زیست، به مراجع قضائی معرفی کرده است.

وی گفت: با توجه به اهمیت بررسی و نظارت بر شیوه مدیریت پسماندها در شهرهای خوزستان، اقدامات شهرداری‌های استان بنا بر قانون مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۲ بررسی و پس از اینکه مهلت‌های قانونی برای آن‌ها اعمال شد، به دلیل اجرا نکردن اقدامات مؤثر ۱۵ مورد شکایت قضائی علیه شهرداری‌ها در مراجع قضائی استان ثبت شد.

کد مطلب 6046402

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      9 0
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      بهترین کار کردن. از کار هم باید خلا بشن. میخای برز سند برا خونه بگیری یا بایر زیر میزی بدی یا بدو بدو آخرش هم هیچ . بخصوص اهواز . کاش ادمای کار درست استخدام بشن . و هی زیر نظر باشن
      • درانتظار IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
        7 0
        مگه آدم کاردستی هم مونده
    • هلن IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      12 0
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      خوب باید محاکمه بشن اهوازهمه جاشو کثافت گرفته نه تمیزی نه فضای سبزنه درختکاری ازشهرکویری هم کویرتره
      • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        0 0
        دقیقا اهواز نه شهردار خوبی داره نه استاندار دلسوزی از همه استانها ضعیف تره تو کویر هم اینجور نیست این همه ثروت کجا میره .
    • محمد IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      3 0
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      شرم اوره ترو خدا نگاه کن پس اینا چیکار میکنن تو مملکت اینا باید کل دارایشون ازشون بگیری تا با دستای خودشون اینارو جمع نکردن یه حقوق ساده هم بهشون ندی
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      5 0
      پاسخ
      ضعیفترین شهرداری کشور اهوازه بی نظم و بی درپیکر
    • محمود US ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 0
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      بدون شرح ........حالا اگر کل شهردار های ایران را هم بگیرند مگر چیزی حل میشه ..نه گمانم

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