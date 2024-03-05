به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در هجدهمین همایش سراسری مدیران و رؤسای پلیس راهور فراجا گفت: ۲ اتفاق بزرگ در انتخابات رخ داد که یکی حضور مردم و دوم نقش آفرینی انتظامی در تأمین امنیت آن بود.

وی افزود: جانانه و مشتاقانه خدا قوت عرض می‌کنم سال ۱۴۰۲ سال پر کاری برای همه همکاران در حوزه انتظامی و به طور خاص در راهنمایی و رانندگی بود.

سردار رادان گفت: سازمانی وقتی پویا و فعال است که همچنان بتواند نو شوندگی را در همه اجزای ساختارش به کار ببرد.

وی افزود: هزینه تخلف برای متخلفین بازدارنده نیست و باید درست شود.

فرمانده کل انتظامی به ۲۰۰ میلیون خدمت در پلیس راهور طی سال جاری اشاره کرد و گفت: برای سال آینده باید در حوزه ایمنی راه شاهد تحول باشیم و این تحول باید توسط مردم قابل لمس باشد.

سردار رادان اضافه کرد: امسال هدف‌گذاری کرده بودیم که کاهش تصادفات داشته باشیم که موفق نبودیم و این طلب مردم از من و از شماست.

وی بر انجام تکلیف پلیس راهور در کاهش تصادفات و تلفات جاده در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و گفت: اگر قرار نباشد هزینه تخلف متخلفین ترمیم و درست شود، متخلفین سال ۱۴۰۳ بی‌مهاباتر دست به تخلف خواهند زد.

سردار رادان ادامه داد: هزینه تخلف امروز برای ناقضان قانون بازدارنده نیست و به شدت در پی این هستیم که هزینه تخلف را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: امسال اگر هزینه تخلف متخلفین درست نشود، متخلفان سال ۱۴۰۳ بی‌مهابا دست به تخلف می‌زنند هزینه تخلف امروز برای متخلفین بازدارنده نیست و باید این موضوع درست شود.

فرمانده کل انتظامی گفت: عدد متخلفین در حوادث عدد زیادی نیست، حدود ۱۰ درصد از افراد در حوادث رانندگی متخلف هستند و نظر خود را به دیگران تحمیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید در زمینه دوربین‌های جاده‌ای به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم، گفت: باید بخش خصوصی را در جاده‌ها بیاوریم و دوربین‌های جدید را نصب کنیم و رکوردها را ثبت کنیم تا تمامی جاده‌ها در تسخیر پلیس قرار بگیرد.

سردار رادان خاطرنشان کرد: باید در سال ۱۴۰۳ برای ارائه کارهای راهنمایی و رانندگی به سراغ مردم برویم نه اینکه مردم به سراغ ما بیایند.