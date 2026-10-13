به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی صبح سه‌شنبه در جمع مردم کلاله با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ مقاومت اظهار کرد: امروز سخن از نبردی تمدنی و جنگی تمام‌عیار در عرصه‌های نظامی، فرهنگی و رسانه‌ای است؛ نبردی که دشمن در آن تصور می‌کند با به شهادت رساندن رهبر یک ملت می‌تواند مسیر حرکت آن را متوقف کند، اما خون شهید به عاملی برای تقویت عزم و اراده مردم تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه افزود: دشمن گمان می‌کرد با ریختن خون رهبر شهید، خورشید انقلاب اسلامی خاموش می‌شود، اما این تصور محقق نخواهد شد؛ چراکه خون شهید در رگ‌های ملت ایران جاری است و مردم اجازه نخواهند داد پرچمی که امام خمینی (ره) و رهبر شهید برافراشتند، بر زمین بماند.

خون‌خواهی رهبر شهید؛ عهدی فراتر از شعار

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر استمرار مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید اظهار کرد: داغ شهادت ایشان در سینه مردم تازه است و این حرارت تا تحقق انتقام نهایی خاموش نخواهد شد. خون‌خواهی تنها یک شعار نیست، بلکه راهبرد و از انگیزه‌های اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر عاملان این جنایت است.

دیلمی ادامه داد: مردم ایران خود را متعهد می‌دانند که این مسیر را تا پاسخ‌گویی عاملان و آمران شهادت رهبرشان دنبال کنند و در این راه از میدان خارج نشوند. این مطالبه در چارچوب آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از جبهه مقاومت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نقش خون شهدا در تداوم حرکت ملت‌ها گفت: دشمن باید بداند که شهادت رهبران و چهره‌های اثرگذار، به‌معنای پایان راه نیست و نمی‌تواند اراده مردمی را که با باور و اعتقاد در میدان حضور دارند، از بین ببرد.

اتحاد مقدس؛ سد راه توطئه‌های دشمن

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه حفظ وحدت ملی در شرایط کنونی ضرورتی اساسی است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد مقدس، انسجام آهنین و بصیرت نیاز داریم. دشمن در کنار فشارهای نظامی، به دنبال ایجاد تفرقه و دوقطبی‌سازی در جامعه است تا از درون، انسجام ملت ایران را تضعیف کند.

وی افزود: اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف میان مردم، یکی از راهبردهای دشمن برای رسیدن به اهداف خود است؛ ازاین‌رو، همه جریان‌ها و اقشار جامعه باید از وحدت ملی صیانت کنند و اجازه ندهند اختلاف‌نظرها به عاملی برای تضعیف همبستگی مردم تبدیل شود.

دیلمی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن گفت: اتحاد و انسجام مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و حفظ این سرمایه، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود. حضور مردم در صحنه نیز بیانگر عزم آنان برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ادامه راه شهداست.

جهاد تبیین؛ مسئولیت همگانی در ادامه مسیر شهدا

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان جهاد تبیین را سومین محور مهم مسئولیت مردم در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: نباید اجازه داد در فضای غبارآلود فتنه‌ها، تحریف‌ها و جنگ روانی، حقیقت انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پنهان بماند. هر فرد باید به سهم خود در روشنگری، بیان واقعیت‌ها و مقابله با جنگ نرم نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن گفت: جنگ امروز تنها به میدان نظامی محدود نیست، بلکه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد؛ بنابراین، مقابله با توطئه‌ها به آمادگی و حضور مؤثر در همه این عرصه‌ها نیاز دارد.

دیلمی با تأکید بر اینکه مردم در کنار خون‌خواهی رهبر شهید، بر حفظ وحدت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب نیز عهد می‌بندند، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر وعده‌های الهی و حفظ انسجام، مسیر خود را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد فشارها و توطئه‌های دشمن، عزم مردم را برای تحقق اهداف و آرمان‌هایشان متزلزل کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق آرمان آزادی قدس شریف، بر تداوم ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت در مسیر مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان آن تأکید کرد.