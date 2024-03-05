هشدار زرد هواشناسی در البرز/ رگبار برف و باران در راه است

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان البرز گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه تندری از ظهر پنج شنبه تا جمعه در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن رگبار باران و برف، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

وی اثر این مخاطره را آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، ریزش سنگ و احتمال سقوط واریزه در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی عنوان و بیان کرد: با توجه به شرایط جوی و هشدار صادر شده، شهروندان و مسافران از توقف در بستر رودخانه‌ها و مسیل های فصلی و دامنه کوه‌ها و نیز فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند.