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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

مدیرکل هواشناسی البرز مطرح کرد؛

هشدار زرد هواشناسی در البرز/ رگبار برف و باران در راه است

هشدار زرد هواشناسی در البرز/ رگبار برف و باران در راه است

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه تندری از ظهر پنج شنبه تا جمعه در منطقه البرز مرکزی است و رگبار باران و برف پیش بینی می شود.

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان البرز گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه تندری از ظهر پنج شنبه تا جمعه در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن رگبار باران و برف، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

وی اثر این مخاطره را آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، ریزش سنگ و احتمال سقوط واریزه در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی عنوان و بیان کرد: با توجه به شرایط جوی و هشدار صادر شده، شهروندان و مسافران از توقف در بستر رودخانه‌ها و مسیل های فصلی و دامنه کوه‌ها و نیز فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند.

کد مطلب 6046784

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