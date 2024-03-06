مصطفی تقی پور رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با گلایه از عدم همکاری برخی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در این باره توضیح داد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری امسال بسته رشد تولید را طراحی کرد و قرار بود در راستای افزایش تولید و فروش شرکت‌های دانش بنیان، برخی بانک‌ها به شرکت‌ها تسهیلات ارائه دهند که متاسفانه در مواردی محقق نشده است.

بانک‌ها برای اعطای تسهیلات همکاری نمی‌کنند / گفتند بیایید ضمانت نامه را پس بگیرید!

این فعال فناور ادامه داد: صندوق نوآوری این موضوع را به بانک‌ها اعلام کرده و بانک‌ها اعطای این تسهیلات را در کارگروه خودشان مصوب و اعلام کردند که شرکت‌ها، ضمانت نامه بانکی بیاورند. ما و برخی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مختلفی اعم از مخابرات و الکترونیک برای گرفتن ضمانت نامه‌های بانکی از صندوق، چند میلیارد (شرکت ما ۵ میلیارد تومان) سپرده کردیم و در حال حاضر بانک بیش از یکماه است که حاضر نیست حتی پاسخ ما را بدهد! روز گذشته از صندوق نوآوری با ما تماس گرفتند و گفتند روی این وام حساب نکنید و ضمانت نامه را پس بگیرید! سوال من این است که از یک ماه پیش تاکنون خواب سرمایه شرکت چقدر می‌شود؟

وی در ادامه تصریح کرد: قرار بود به رشد تولید شرکت‌های دانش بنیان کمک شود، نه اینکه پشت پا به آنها بزنند. شرکت ما درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داشت که با ۳۰ میلیارد تومان آن موافقت شد اما در نهایت به دلیل عدم همکاری بانک، این تسهیلات به شرکت داده نشد.

گردش مالی شرکت‌های دانش بنیان عامل مهم ماندگاری شرکت و نگهداشت نیروی متخصص در کشور

تقی پور تامین مالی شرکت‌ها و تسهیل در اخذ تسهیلات را فاکتور مهمی برای سرپاماندن شرکت‌ها و همچنین نگهداشت نیروی نخبه و متخصص در کشور عنوان کرد وافزود: وقتی در مورد دانش بنیان‌ها صحبت می‌کنیم، فاکتور مهم در این شرکت‌ها «تحقیق و توسعه» است و وقتی شرکتی این فاکتور را نداشته باشد، اصلاً نمی‌توان نام آن شرکت را، دانش بنیان گذاشت. بحث بعدی این است که مهاجرت نیروهای متخصص از کشور به دلایل مختلف این روزها افزایش پیدا کرده و چالشی در حفظ نیروی انسانی بالاخص در شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای نگهداشت نیروی انسانی متخصص، تامین مالی آنهاست و به طور مثال حقوق یک مهندس خبره امروز حداقل باید ماهیانه ۵۰-۶۰ میلیون تومان باشد و همه اینها نیازمند گردش مالی در شرکت‌های دانش بنیان است تا ضمن ماندگاری شرکت، نیروی متخصص خود را حفظ کنند و از طرفی بتوانند فرایند تحقیق و توسعه را ادامه دهند.

ساز و کار صندوق نوآوری و منابع موجود پاسخگوی نیاز ١٠ هزار شرکت نیست

رییس هیأت مدیره این شرکت دانش بنیان بیان کرد: یکی از نهادهایی که در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌‎ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد شد، صندوق نوآوری و شکوفایی بود اما شاهد بودیم اضافه شدن منابع صندوق نوآوری باز هم نتوانست آنطور که باید پاسخگوی نیاز ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان باشد. باید توجه داشت که تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش بنیان هزینه بالایی دارد و وقتی به سایر کشورها نگاه می‌کنیم می‌بینیم چه عددهای بزرگی را به این حوزه اختصاص داده‌اند. به طور مثال در حوزه تجهیزات پزشکی، یک کمپانی بزرگ کره‌ای سالیانه ۱۰۰ میلیون دلار به بودجه تحقیق و توسعه اختصاص داده است.

نرخ بالای تسهیلات بانکی برای کسب و کارهای در حال توسعه و شرکت‌های نوپا

وی با اشاره به بالا بودن نرخ تسهیلات بانک‌ها گفت: متاسفانه اگر هم تسهیلاتی پرداخت می‌شود با نرخ‌های بسیار بالایی (نرخ ٢٣ درصد که بعضاً با هزینه‌های جانبی به ٣٠ درصد هم می‌رسد) اعطا می‌شود و برای کسب و کارهای در حال توسعه و شرکت‌های نوپا این نرخ بالا بوده و با این شرایط نمی‌توانند پیشرفت کنند. لزوماً توقع نداریم که تمام هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شود اما درک این شرایط که این شرکت‌ها، ثروت کشور هستند و هر دولتمردی وظیفه خود بداند که از آن صیانت کند، حائز اهمیت است و باید در اولویت قرار بگیرد.

قیمت گذاری پایین محصولات دانش بنیان حوزه بهداشت و درمان نسبت به نمونه خارجی

رییس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان مدفناوران پلاس خاطرنشان کرد: در ایران در بحث بهداشت و درمان شرکتی اگر تحقیق و توسعه انجام دهد و یا اگر صاحب فناوری‌های نو شود، دستاورد و یا محصول شرکت در زمان قیمت گذاری و یا در مناقصات پایین‌تر از قیمت کالای خارجی مشابه، قیمت گذاری می‌شود. بنابراین در این شرایط حمایت از تولید در این حوزه صورت نمی‌گیرد چرا که صرفاً یک کالای ارزان قیمت خریداری می‌شود نه حمایت از تولید دانش بنیان! این روزها درد شرکت‌های دانش بنیان حداقل در حوزه تجهیزات پزشکی بسیار زیاد است و امیدواریم فکری در این باره شود. در رابطه با چالش‌های ایجاد شده در مسیر اخذ تسهیلات با مدیر عامل صندوق نوآوری هم جلسه‌ای داشتیم و خودشان هم این چالش‌ها را پذیرفتند و اظهار تاسف کردند.

مشکل اصلی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است

تقی پور با تاکید بر اینکه مشکل اصلی دانش بنیان‌ها با صندوق نوآوری و شکوفایی نیست بلکه مشکل اصلی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی این نوع تسهیلات را برای تولیدی‌ها، واردکننده‌ها و دانش بنیان‌ها تفکیک نکرده و به نوعی سیستم اقتصادی را قفل کرده است و البته تورم را در نظر نگرفته که دارد چه بلایی بر سر شرکت‌های دانش بنیان می‌آورد.

گلایه از اختصاص ارز سوبسیدی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی به واردات کالاهای مشابه داخلی

وی ضمن بیان این مطلب که شرکت‌های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی با چندین مشکل مواجه هستند، به تشریح آن پرداخت و گفت: نخست اینکه به واردات کالاهای مشابه ارز سوبسیدی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی داده می‌شود. مسأله دوم قیمت گذاری دستوری کالاهای دانش بنیان یا قیمت گذاری پایین در وزارت بهداشت است که مانع از تحقیق و توسعه می‌شود. و سوم بحث تحریم هاست که باعث شده هزینه تامین قطعات بسیار افزایش یابد. همه این موارد باعث شده صنعتی مثل صنعت تجهیزات پزشکی که می‌تواند قدرت محسوب شود، با مشکلات و موانعی دست و پنجه نرم کند.

این فعال فناور در پایان گفت: اینکه به کالاهایی که دارای تولید داخل دانش بنیان هستند و هزینه تحقیق و توسعه دارند، ارز سوبسیدی به واردات کالاهای مشابه داده می‌شود، عملاً تیر آخری است که به یک صنعت مهم همچون صنعت تجهیزات پزشکی زده می‌شود.