به گزارش خبرنگار مهر، نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری به‌ویژه در بخش مسافربری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این زمینه ناوگان حمل و نقل عمومی با عقب ماندگی‌هایی روبه‌رو بود که اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدابیر لازم به منظور تأمین ناوگان مورد نیاز کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافرین به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ثبت سفارش واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال و تأیید تأمین قطعات وجود شبکه خدمات پس از فروش و معاینه فنی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت بر اساس استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو اقدام کند.

همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود مجاز است به منظور ایجاد انگیزه و تسریع در فرآیند واردات از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده موضوع بند (ت) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۳۹۵ یارانه سود و تسهیلات بانکی را پرداخت کند.

البته بنا بود به دلیل کمبود ناوگان برای تردد زوار در اربعین امسال، این ۲ هزار دستگاه اتوبوس پیش‌از آغاز سفر عتبات وارد شود؛ اما به دلیل وجود برخی از موانع بین دستگاه‌های مربوطه این روند باغ تأخیر مواجه شد که در تیرماه امسال، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بیان اقدامات و برنامه‌های این معاونت از اضافه شدن ۲ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خبر داد و گفت: با تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس از سوی هیأت دولت ابلاغ شده است.

علیرضا احمدی فینی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص چرایی عدم واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس، گفت: در راستای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس در تاریخ (۱۷ مهر ماه) آئین نامه اجرایی ابلاغ شد؛ بنا بود تا طبق مصوبه هیأت وزیران صادر کرده بودند، روند تأیید و تشخیص در سازمان راهدار طی شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه تاکید کرد: همچنین قرار شد تا مراحل دیگر مانند شناسایی کالا، تخصیص ارز، تأمین ارز و تاییدیه نهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شود. در سازمان راهداری مرحله‌ای پس‌از تأیید شناسایی کالا و تأیید اولیه ارزی که با عنوان محدودیت ثبت سفارش سابقه محسوب می‌شود که پس‌از این سازمان راهداری به عنوان متولی وارد چرخه واردات اتوبوس‌ها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند که تأیید فنی در ثبت سفارشات برعهده سازمان راهداری است؛ که تاییدیه فنی ۱۹۰ ناوگان انجام شده اما مراحل ارزی هنوز طی نشده است.

احمدی فینی ادامه داد: در مصوبه ۲ هزار دستگاه اتوبوس نیاز کشور را در بازه زمانی اربعین مد نظر قرار داده بود که طبق برنامه‌ریزی‌های سازمان راهداری هزار و ۲۰۰ اتوبوس برای گروه (الف)،هزار و ۳۰۰ اتوبوس برای گروه (ب) و هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز برای گروه (ج) یعنی در مجموع ۴ هزار ناوگان عمومی جاده‌ای برای واردات سال‌جاری پیش‌بینی کرده بودیم و آمار واردات سازمان راهداری فراتر از مصوبه دولت بود که به دلیل وجود برخی موانع این موضوع محقق نشد اما در دست بررسی است.

به گزارش مهر، منابع ارزی مورد نیاز این واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین و ابلاغ می‌شود.

همچنین ناوگان جاده‌ای کشور با کمبودات جدی روبه رو است و آمار اتوبوس‌های بین شهری نسبت به سال گذشته میانگین نصف شده که دولت باید نسبت به این روند اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهد.