تجهیزات رزمی دفاعی جدید به نداجا الحاق خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی با اشاره به الحاق تجهیزات رزمی دفاعی به نداجا، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم نیروی دریایی راهبردی ارتش در سطح بین‌المللی، رصد و توجه ویژه به حوزه محیط زیست اقیانوسی است.

وی عنوان کرد: امروز مفتخریم که همزمان ۴ ناوگروه نداجا در عمق اقیانوس‌ها در حال صیانت و حراست از منافع و منابع جمهوری اسلامی ایران هستند.

امیردریادار ایرانی اظهار کرد: به یاری خداوند و تخصص همرزمانم در نیروی دریایی ارتش، توان تولید تجهیزات بروز را داریم و امروز شاهد پیچیدگی تجهیزات رزمی در تیپ‌های تکاوری هستیم.

وی با اشاره به اینکه همواره به اصل توسعه یافتگی در نیروی دریایی ارتش، تاکید داشته‌ایم، بیان کرد: راهبردی، یعنی قدم بلند برداشتن و شاهدیم که در رزمایشات بین المللی، نیروهای سایر کشورها، به اقتدار نیروی دریایی راهبردی ارتش و گام‌های بلند نداجا در انجام مأموریت‌های بین المللی، اذعان دارند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش همچنین در مراسم چهارمین گردهمایی افسران فنی نداجا در منطقه یکم دریایی امامت بندرعباس گفت: اقتدار فنی در نیروی دریایی راهبردی ارتش، موتور محرکت اقتدار نظامی و دفاعی است.

دریادار ایرانی ادامه داد: قدردان زحمات همه افسران فنی و مهندسین نیروی دریایی راهبردی ارتش که به‌صورت دورسخنی در این همایش حضور دارند، هستیم.

وی بیان کرد: اینکه امروز چهار ناوگروه در اقیانوس‌ها مشغول انجام مأموریت صیانت دریایی و حراست از منابع و منافع ایران عزیز هستند؛ به پشتوانه تلاش دست‌های شما افسران فنی و مهندسین متخصص در نیروی دریایی راهبردی ارتش انجام شده است.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش تصریح کرد: افسران فنی و مهندسی رزمی در نیروی دریایی راهبردی یک فرهنگ است و در ارتقای سطح این حوزه، آینده نگری و آینده نگاری کرده‌ایم.

وی گفت: حضور ناوشکن دنا در رزمایش میلان ۲۰۲۴ هندوستان و آماده‌سازی پس از حضور در مأموریت ناوگروه ۸۶، موجب حیرت سایر کشورهای شرکت کننده در آن رزمایش شد. نخستین دشمن عدم شناخت ظرفیت‌های خود است، چرا که شناخت ظرفیت‌ها موجب پرهیز از روزمرگی شده و شکست غفلت را به دنبال دارد.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش ادامه داد: تقویت قرارگاه فنی در نیروی دریایی راهبردی ارتش، دسترسی به مزیت برتری و مؤلفه اقتدار را افزایش می‌دهد.