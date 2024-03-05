  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

در دیلم؛

بزرگترین سازه آبخیزداری جنوب کشور به بهره برداری رسید

بزرگترین سازه آبخیزداری جنوب کشور به بهره برداری رسید

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: سد دره امیری به عنوان بزرگترین سازه آبخیزداری جنوب کشور در دیلم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر سه شنبه در آئین بهره برداری از سد دره امیری شهرستان دیلم اظهار کرد: سد دره امیری دیلم یکی از بزرگترین و بی نظیرترین طرح‌های راهبردی در حوزه آبخیزداری کشور است که در سال ۱۳۹۷ کلنگ زنی شد اما به علت عدم تخصیص اعتبار پیشرفتی نداشت و در دولت سیزدهم مجدداً احیا شد.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از بند امیری، زمین‌های پایین دست روستاهای گزلوری، مظفری شمالی، خواجه گیر، مال شهاب، بنه‌احمد، باباحسنی شمالی و جنوبی، شیخ زنگی و بویرات منتفع می‌شوند.

استاندار بوشهر با اشاره به مشخصات فنی طرح دره امیری دیلم خاطرنشان کرد: این سد ۱۷ متر ارتفاع و ۱۲۶ متر طول تاج دارد که حجم استحصال سالانه این سد ۵ میلیون مترمکعب است.

محمدی زاده بیان کرد: بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

کد مطلب 6047447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها