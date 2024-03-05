حضور مردم در انتخابات با وجود بمباران تبلیغاتی دشمن چشمگیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بدخواهان به دنبال این هستند که حضور چشمگیر مردم در انتخابات را زیر سؤال ببرند؛ در حالی که این حضور پرشور با وجود بمباران تبلیغاتی دشمن صورت گرفت.

آیت الله خاتمی که در سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری به ایراد نطق پرداخت در سخنانی گفت: از حضور چشمگیر مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تمجید کرد و گفت: مقام معظم رهبری این حضور را حضور جهادی و تمدنی خوانده اند، اما بدخواهان کشور به دنبال این هستند که این حضور را زیر سؤال ببرند؛ در حالی که این حضور با وجود بمباران تبلیغاتی سهمگین دشمنان صورت گرفت و پیش بینی دشمنان حضور ۱۰ یا ۱۵ درصدی مردم بود، اما مردم شریف ایران اسلامی خواب دشمنان را آشفته کردند.

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان با اشاره به نصاب شرکت مردم بیان داشت: حضور مردم ایران در انتخابات از خیلی کشورهای مدعی دموکراسی بالاتر است و این در حالی است که در این کشورها حضور در انتخابات اجباری است.

آیت الله خاتمی با اشاره به برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و تداوم حضور برخی اعضاء و راه نیافتن برخی دیگر از اعضای این مجلس به دوره ششم گفت: عزیزانی که در دوره بعد مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند با داوطلب شدن به وظیفه و تکلیف خود عمل کردند و آن گروه از اعضاء که در دوره ششم حضور دارند نیز حضورشان نوعی امتحان است و امیدوارم که این فرصتی که به ما داده شده است بتوانیم به وظیفه و تکلیف خود عمل کنیم و در بارگاه الهی سربلند باشیم.

وی در خاتمه با اشاره به این که ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است افزود: اگر در ۴۵ سال گذشته ولایت حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نبود امروز چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمیمانند.