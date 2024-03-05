به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم اجلاسیه ۲۴ هزار شهید استان خوزستان در سالن منتظران ظهور اهواز گشایش یافت.

در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: نخستین یادواره شهدای استان خوزستان در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ هجری شمسی برگزار شده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته دومین کنگره ملی ۲۴ هزار شهید استان خوزستان با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان بیان کرد: برنامه‌های فاخر و متنوع اثرگذار در ایام برگزاری کنگره ملی ۲۴ هزار شهید استان خوزستان برگزار می‌شود.

فرمانده قرار گاه منطقه‌ای کربلا در جنوب غرب کشور نیز در این مراسم گفت: تکلیف همه ما ادامه راه شهدا و گام برداشتن در مسیر ولایت است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا افزود: امروز کشورمان با هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور مردم همیشه در صحنه ما در اوج اقتدار و افتخار قرار دارد.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر خوزستان ادامه داد: مردم خوزستان در تمامی عرصه‌های مختلف از جمله دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت (ع) حضوری فعال و اثر گذار داشته‌اند.