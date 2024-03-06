به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان اعلام کرد که علی‌رغم افشای فایل صوتی افسران ارتش آلمان درباره نحوه کمک به اوکراین برای حمله به پل کریمه با استفاده از جنگنده فرانسوی، کشورهای عضو ائتلاف نظامی ناتو همچنان توافق دارند که نباید به صورت مستقیم در جنگ اوکراین مشارکت داشته باشند.

وزیر خارجه مجارستان در گفت‌وگو با ریانووستی گفت: من می خواهم در این مورد دو نکته را بگویم، اول اینکه ما تصمیمی در ناتو داریم و این تصمیم هنوز از سوی کسی مورد تردید قرار نگرفته است. این تصمیم کمی بیش از دو سال پیش گرفته شده است. این تصمیم می گوید که ناتو طرف این درگیری نیست.»

«بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان دیروز سه‌شنبه در توضیح چگونگی فاش‌شدن گفت‌وگوی محرمانه فرماندهان ارشد ارتش این کشور درباره حمله به شبه‌جزیره کریمه اعلام کرد که یکی از افسران ارشد ارتش حاضر در هتلی در سنگاپور برای شرکت در کنفرانس تلفنی از یک خط تلفن ناامن استفاده کرده بود که هکرهای روسیه آن را هک و کل این گفت‌وگو را فاش کردند.

پس از درز فایل صوتی افسران آلمانی که در آن درباره ارسال احتمالی سلاح به اوکراین به منظور حمله به پل کریمه صحبت شده است، وزارت دفاع آلمان بیانیه ای مطبوعاتی را درباره این مساله منتشر کرد؛ بیانیه‌ای که نحوه دسترسی به آن در بستر وب، مورد تمسخر یک رسانه آلمانی قرار گرفت.

بیانیه بوریس پیتوریوس، وزیر دفاع آلمان در قالب یک فایل صوتی روی خروجی تارنمای این وزارتخانه قرار گرفت. این نهاد ذیل لینکی که به یک فضای ابری پیوند خورده و فایل صوتی در آن ذخیره شده بود، به کاربران اطلاع داد که در صورت تمایل به دسترسی به فایل می‌توانند از رمز «۱۲۳۴» استفاده کنند!

هرچند که این فایل طبقه‌بندی‌شده نیست و رمز عبور صرفاً به طور نمادین انتخاب شده است، روزنامه بیلد آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد و نوشت: بعد از آنکه جاسوس‌های روس، مکالمات ارتش آلمان را شنود کردند، این (رمز) واقعاً خجالت‌آور است!

شبکه تلویزیونی راشاتودی روز شنبه نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان شامل ژنرال اینگو گِرهالتس را منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.

رسانه‌های آلمانی موثق بودن فایل صوتی را تایید کردند. وزارت دفاع آلمان از پرداختن به محتویات این مکالمات خودداری اما اذعان کرده که ارتش آلمان در حال بررسی این است که آیا «مکالمات صورت گرفته در نیروی هوایی استراق سمع شده یا خیر.»

راشاتودی دیروز نسخه اصلی فایل صوتی ۳۲ دقیقه‌ای را با زیرنویس انگلیسی منتشر کرد. براساس تایید خبرنگاران، صداهای موجود در فایل به ایناگو گرهارتس، ژنرال ارشد نیروی هوایی آلمان، فرانک گرائفه، معاون ستاد مشترک ارتش آلمان در حوزه عملیاتی و دو پرسنل ارشد مرکز فرماندهی عملیات‌های هوا-فضای آلمان تعلق دارد.

در این فایل، درباره تحویل احتمالی موشک دوربرد «تاروس» به اوکراین و همچنین جزئیات عملیاتی و اهداف بحث و تبادل نظر شده است. همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به قدرت احتمالی تاروس برای تخریب پل کریمه اشاره شده و در نهایت افسران به این نتیجه رسیدند که هدف قرار دادن این پل دشوار و علاوه بر این، پل کریمه به اندازه کافی استحکام‌سازی شده است.