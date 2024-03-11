به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو قادر نخواهند بود به تعهد خود درباره ارسال ۴۵ فروند جنگنده اف -۱۶ به اوکراین عمل کنند.

نیویورک تایمز معتقد است که تلاش اتحادیه اروپا برای ارائه جنگنده های آمریکایی اف -۱۶ به کی یف با هرج و مرج تحت تاثیر قرار گرفته است.

دولت آمریکا پیشتر به متحدان اروپایی خود اجازه داد که ارتش اوکراین را به نسل چهارم جنگنده های اف -۱۶ مسلح کنند. دانمارک، هلند، نروژ و بلژیک به طور مشترک متعهد شدند که ۴۵ جنگنده از این نوع را در اختیار اوکراین قرار دهند.

نیویورک تایمز روز دوشنبه در مقاله ای یادآور شد که با این حال، تنها مقامات دانمارکی تاکنون جدول زمانی برای ارسال این جنگنده ها به اوکراین را اعلام کرده اند. کپنهاگ اعلام کرده که کی یف شش فروند جنگنده را در اواخر بهار دریافت خواهد کرد و ۱۳ فروند دیگر در اواخر سال و در سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد شد.

نیویورک تایمز یادآور شد که حتی اگر اوکراین تمام ۴۵ جنگنده را دریافت کند، خلبان کافی برای پرواز با آنها ندارد.

در حال حاضر، انتظار می‌رود که تنها ۱۲ هواپیمای اوکراینی تا تابستان آماده بهره‌برداری از هواپیمای طراحی‌شده ایالات متحده در جنگ باشند.