به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مسابقات پاراتنیس روی میز اپن ایتالیا انجام شد و پینگ پنگ بازان کشورمان حریفان خود را شناختند.

در کلاس ۷ ایستاده، امیر سمیعی در گروه ۵ ابتدا با حریفی از فرانسه روبرو می شود و در دومین بازی خود با حریفی از نروژ دیدار خواهد کرد.

در کلاس ۹ ایستاده و در گروه ۲، ناصر دهقان پور دیگر ملی پوش پاراتنیس روی میز کشورمان ابتدا با حریفی از اسپانیا مسابقه خواهد داد و در دومین مسابقه ی خود با حریفی از آمریکا دیدار خواهد کرد.

مسابقات اپن جهانی پاراتنیس روی میز ایتالیا از ۱۶ تا ۱۹ اسفند ماه در شهر لینگانو در جریان است.